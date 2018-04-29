Sokaklardan Çiğnenmiş Sakızları Toplayıp Ayakkabı Üretiyorlar

Açıklanan verilere göre Hollanda'da her yıl yaklaşık 1,5 milyon kilogram sakız sokakları kirletiyor; üstelik bu sakızların doğada kaybolması ise 20-25 yıl sürüyor. Gumpdropp adlı firmaya bağlı Gum-tec adında bir marka, Amsterdamın çevre kirliliği konusunda izmaritten sonra en büyük kabusu olan atık sakızları toplamak ve faydalı bir sonuca dönüştürmek adına oldukça yaratıcı bir çalışma içerisine girdi.

SAKIZDAKİ KAUÇUKTAN AYAKKABI TABANI YAPIYORLAR

Gum-tec, temizlenmesi oldukça masraflı ve zorlu olan bu tip bir çevre kirliliği ile savaşmak adına, Explicit adlı bir ayakkabı firması ile ortak çalışma içine girdi. Firma, şehirdeki kullanılmış sakızları eksiksiz bir şekilde toplayıp, sakızların içerisinde bulunan kauçuk yardımı ile ayakkabı tabanı haline getiriyor. Yani üretilen Gumshoe adlı ayakkabıların tamamının tabanı geri dönüştürülmüş sakızlardan elde ediliyor.

Bir tür sosyal sorumluluk kampanyasına benzeyen fakat aynı zamanda oldukça iyi de bir kar marjı bırakan bu çalışmanın sonucu, bu gördüğünüz ayakkabılar oluşturuluyor. Bu kampanya ile hem şirket, hem Amsterdam sokakları hem de bu konuda duyarlı olduğunu duyurmak isteyen tüketiciler kazanıyor. Üstüne üstlük bu yöntem temelinde ciddi bir "farkındalık" potansiyelini de barındırıyor.

Ayakkabıların ne derece güzel olduğu kişiden kişiye değişecek olsa da genel standartlarda hoş bir dizaynı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat daha da önemlisi herkesin kazandığı böylesine bir kampanya yaratmak, ticari zekanın ve teknolojinin doğru kullanıldığında insanlık adına ne kadar faydalı olabileceğini gözler önüne seriyor. Benzer çalışmaları daha sık duymak dileğiyle, teknoloji ile kalın.