Çığlık sesi duydu, süt sağan oğlunu hareketsiz yatarken buldu

Gencin elektrik çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde süt sağan lise öğrencisi çığlık atıp, yere yığıldı. Hareketsiz yatarken bulunan gencin elektrik çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçe kırsalında bulunan Gözlühüyük Mahallesi Sayburun mezrasında çiftlikte ailesine yardım eden 17 yaşındaki Nurdağı Anadolu İmamhatip Lisesi 2. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kelebek, ahırda bulunan inekleri, süt sağma makinesi ile sağmaya başladı. Bir süre sonra baba H.K. oğlunun çığlığını duyarak ahıra koştu. Yere yığılan oğlunu hareketsiz yatarken gören baba, önce sağlık ekiplerine haber verdi. Ardından oğlunu kendi aracına bindirip, hastaneye doğru yola çıkan baba, yolda 112 ambulansı ile karşılaştı. İlk müdahalesi yapılan genç, Nurdağı Devlet Hastanesi getirildi. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin ölüm nedeni belirlenemedi

Olayın ardından Cumhuriyet savcılığı inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre elektrik çarpması nedeniyle öldüğü tahmin edilen gencin kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Lise öğrencisinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından gencin kesin ölüm nedenini belirlenecek.