"Çığlık" Maskesi Takan 4 Soyguncu Bakkal Soydu!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da "Çığlık" maskesi takan silahlı 4 soyguncu, bakkalı soymaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da "Çığlık" maskesi takan silahlı 4 kişi bir bakkalı soymaya çalışmıştı. Bakkala giren zanlılar, iş yeri sahibinin direnci ile karşılaşmış ve yaşanan arbedede bakkal sahibi Ali Y. ile yanında bulunan komşusu Eyüp T.'yi yaralamıştı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Soygun girişimine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerinde silah ve yüzlerinde "Çığlık" maskesi olan 4 kişinin bakkala girdiği görülüyor. O anda bakkalda alışveriş yapan bir müşteri korkuyla ellerini havaya kaldırıyor. Kasaya gelen zanlılardan bir tanesinin kasada duran kişiyi tehdit ettiği görülüyor.
YORUMLAR (6)
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Devlet hırsızlardan da vergi alsın . Bu işi meslek haline getirdiler artık .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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iş yok kriz var piyasada para yok eskiden olduğu gibi hırsızlık namussuzluk kapkaç arttıCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Ülkedeki kekoların suç oranları araştırılsınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ilk tessebusleri olabilir fazla uzerlerine gitmeyelim Sonra beyin gocu oluyoCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bakkal soymak zaten yasak asassdsssddaaa :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır