Çığlık attıran ağaç
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Çığlık attıran ağaç

Çığlık attıran ağaç
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da, şehrin göbeğinde ağaç kılığına giren genç, yanından geçenlere çığlıklar attırdı.

Bursa'da, şehrin göbeğinde ağaç kılığına giren genç, yanından geçenlere çığlıklar attırdı. Saksıyla birlikte aniden hareket eden "ağaç adam"dan korkup kaçanlar kameralara yakalandı.

Fomara Meydanı'nda askeri elbise satan bir dükkanın önünden geçen vatandaşlar, çığlık atarak oradan uzaklaştı. Dükkanın önünde kocaman bir saksının içine girerek, kendini ağaç dallarıyla kamufle eden şahıs, şakalarıyla yoldan geçenleri korkuttu. Birden saksıyla birlikte hareket eden ağacı fark edenler korkuyla kaçıştı. Etrafta olayı fark eden gençler ise cep telefonları ile bu anları kayda aldı. Şakacı genç, kendisini kayda alanlara, şakasını mahvettikleri için sitem etti.

Yoldan geçen dikkatli bir yaşlı adam ise, "Beni korkutamazsın, hareket ettiğini gördüm" diyerek, şakacı gence takıldı. Şakacı genç, vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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