Çığlık atınca, kapkaççı çaldığı cep telefonunu atıp kaçtı (2)
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Çığlık atınca, kapkaççı çaldığı cep telefonunu atıp kaçtı (2)

TUTUKLANDIAntalya'da yolda yürürken T.Ş. adlı kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalmaya kalkıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

07.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:09
Çığlık atınca, kapkaççı çaldığı cep telefonunu atıp kaçtı (2)

TUTUKLANDI

'da yolda yürürken T.Ş. adlı kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalmaya kalkıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

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