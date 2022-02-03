Çiğli'ye atık getirme merkezi kurulması için arazi tahsisi yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Çiğli ilçesinde atık getirme merkezi kurulması için arazi tahsisinde bulunduğunu kaydetti.

Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Çiğli Belediyesinin, çevre eğitim merkezi ve atık getirme merkezi inşa etmek için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığından, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bağlı Büyükçiğli Mahallesi'ndeki bir arazinin kendilerine tahsis edilmesini talep ettiğini aktardı.

İzmir milletvekili olarak konunun takipçisi olduklarının altını çizen Dağ, kent yararına bir hizmet için çalıştıklarını ve hızlı sonuç aldıklarını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Çiğli'de atık getirme merkezi kurulması için arazi tahsisinde bulunduğu bilgisini veren Dağ, "Atıkların tasnifi ve muhafazası, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması açısından önem arz etmektedir. İzmir, uzun yıllardır çevre kirliliği, vahşi çöp depolama ve koku gibi önemli sorunlara karşı uğraş vermektedir." ifadelerini kullandı.

İzmir'de bir belediyenin atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümü ya da bertaraf işlemlerinden hangisine tabi tutulacağının kararlaştırılması için bir tesis yapmak istemesinin sevindirici bir gelişme olduğunu aktaran Dağ, şunları kaydetti:

"Çiğli Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığından kendisine yer tahsisi yapılmasını talep etti. İzmir'in faydasına olan her işte olduğu gibi bu hususta da üzerimize düşeni yaptık, ivedi bir şekilde bakanlıkla temasa geçtik. Bakanlığımızca Çiğli Belediyesine 2 sene içerisinde tesisin inşa edilmesi şartıyla yer tahsisi gerçekleşti. İnşallah belediye de sorumluluğunu yerine getirecek ve Çiğli'nin nitelikli bir atık getirme merkezine kavuşmasını sağlayacaktır."