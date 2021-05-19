Çiğli ve Urla'da 19 Mayıs coşkusu

Çiğli Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilçe esnafına Türk bayrağı ve Atatürk baskılı tişört dağıtıldı.

Çiğli Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilçe esnafına Türk bayrağı ve Atatürk baskılı tişört dağıtıldı.

İki yıldır salgın şartlarının gölgesinde kutlanan resmi bayramların coşkusunu yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenleyen Çiğli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında esnaflara Türk bayrağı ve Atatürk baskılı tişört hediye etti. Pandemi döneminin ekonomik ve psikolojik etkileriyle mücadele ettiklerini belirten esnaflar, kendilerine moral olan bu uygulama için Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye teşekkür etti.

Esnafından vatandaşına bayramın coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "19 Mayıs, ülkemizin tarihi için çok önemli bir gün. Atatürk, 19 Mayıs 1919'da türlü zorluklar ve yokluklar içerisinde Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelesinin ateşini yaktı. Kazanılan milli mücadele sonrasında ise bu bayramı ülkemizin tüm gençlerine armağan etti. Her yıl büyük bir coşku ve gururla kutladığımız 19 Mayıs'ı bu yıl da salgının el verdiği ölçüde kutladık. Bu vesileyle gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor; cumhuriyeti, demokrasiyi ve güzel memleketimizi bizlere armağan eden ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Urla'da siren eşliğinde konvoy

19 Mayıs nedeniyle Urla'da da törenler düzenlendi. Urla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kutlamalara Urla Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Solmaz'ın Atatürk büstüne çelenk koyulması ile başlandı. Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Urla Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Solmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Urla Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Solmaz yaptığı konuşmada, "19 Mayıs milletimizin tüm onur ve asaletiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. 19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle, milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır" dedi.

Törenin ardından Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait araçlar tarafından oluşturulan araç konvoyu, ilçede sirenler çalarak 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı