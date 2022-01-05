Çiğli Tramvayında çalışmalar hızla sürüyor: 2022 sonunda testlere başlanacak

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Temeli 2021 yılının şubat ayında atılan Çiğli Tramvayı'nda tamamlanma oranı yüzde 35'e ulaşırken, Çiğli Tramvayı alınan elektrikli araçlarla birlikte 1 milyar 250 milyon liraya mal olacak. Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon, "2022 yılı sonunda testlere başlıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem yatırımlarını artırarak sürdürüyor. Temeli 2021 yılının şubat ayında atılan Çiğli Tramvayı'nda, 11 ayda imalatlarda yüzde 35 seviyesine gelindi. Şu ana kadar 7 kilometre ray döşendi. Hattın yaklaşık 8 kilometresinde kazı çalışmaları tamamlandı. Karşıyaka ile Çiğli'yi birbirine bağlayacak 500 metrelik bağlantı köprüsünün ayakları bitirildi. Hatta enerji sağlayacak 6 adet trafo inşaatının ise devam ettiği belirtildi.

Ergenekon: "2022 yılı sonunda testlere başlıyoruz"

Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon, "Çiğli Tramvayı'nda bir yılı devirmiş bulunuyoruz. Başkanımız Tunç Soyer'in çağdaş ulaşım vizyonu doğrultusunda raylı sistem yatırımlarına büyükşehir belediyemiz çok büyük öncelik veriyor. Narlıdere Metrosu'nda yüzde 85, Çiğli Tramvayı'nda da yüzde 35'lerdeyiz. Bu yılın üçüncü çeyreğinde kazı çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Çalışmalar gece gündüz hızlı bir şekilde sürüyor. Bazı noktalarda çalışmalar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor, bunları en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu yıl sonunda Çiğli Tramvayı'nı bitirip, testlerini yaparak toplu ulaşıma dahil etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Genç mühendislere de iş imkanı sağlandı

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı inşaatında genç mühendislere ve mimarlara istihdam sağlayacak örnek bir uygulamaya imza attı. Büyükşehir, Çiğli Tramvayı Yapım İhalesi şartnamesine projenin yapımında mühendislik ve mimarlık bölümlerinden yeni mezun olmuş 12 kişiye iş verilmesi şartını ekledi.

1 milyar 250 milyon liralık yatırım

Çiğli Tramvayı'nda kullanılmak üzere 26 elektrikli tramvay aracının da alımı için sözleşme yapılırken, bu araçlar için yatırım miktarı 750 milyon lira oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çiğli Tramvayına toplam yatırımının, 1 milyar 250 milyon lirayı bulacağı aktarıldı. 11 kilometre ve 14 istasyondan oluşacak tramvay hattının 2022 sonunda tamamlanması planlanıyor.

Tramvay hatları 33,6 kilometreye çıkıyor

Karşıyaka Çevreyolu İstasyonundan başlayacak hat, bağlantı köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesi'ne bağlanacak. Yaklaşık 500 metrelik bağlantı köprüsü, çevre yolunun üzerinden geçecek ve köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Güzergahın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Hat güzergahı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi, Çiğli İZBAN Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet edecek şekilde planlandı. Ayrıca Karşıyaka Tramvayı yapımı esnasında, mülkiyet problemleri nedeni ile yapılamayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Ataşehir-Mavişehir İZBAN bağlantısı da bu hattın yapımı çerçevesinde gerçekleştirilecek. Hattın devreye girmesinin ardından İzmir'deki tramvay hatlarının uzunluğu Konak ve Karşıyaka ile 33,6 kilometreye ulaşacak. - İZMİR

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