Çiğli Tramvayı'nın yapım sözleşmesi imzalandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka-Çiğli arasında hizmet verecek 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı'nın yapımı için ihaleyi kazanan firmayla sözleşme imzaladı. İzmir'i demir ağlarla örmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Soyer, "2023'te hizmete girmesini planladığımız Çiğli Tramvayı İzmir'in refahını artırma hedefimizde önemli bir kilometre taşı olacaktır. Çiğli ve tüm İzmir'e hayırlı olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımı çağdaş standartlara taşıma hedefi doğrultusunda raylı sistem yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. İzmir'de çevreci, ekonomik ve konforlu toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri haline gelen tramvay hattı şimdi de Çiğli'ye uzanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Tramvayı Yapım İhalesi'ni kazanan firma ile sözleşme imzaladı.

İzmir Sanat Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 11 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşan hattı iki yıl içinde tamamlamayı öngördüklerini belirterek, "Ayrıca Karşıyaka Tramvayı yapımı esnasında, mülkiyet problemleri nedeni ile yapılamayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Ataşehir-Mavişehir İzban bağlantısı da bu hattın yapımı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

İzmir tarihinin en büyük yatırımı olan Buca metrosu, yapımı devam eden Narlıdere metrosu, proje çalışması devam eden Karabağlar-Gaziemir metrosu ve bugün bizleri bir araya getiren Çiğli Tramvayı gibi projelerimiz ile İzmir'i demir ağlarla örmeyi sürdürüyoruz. Güvenli ve konforlu toplu taşımayı amaçlayan bu projelerimiz, İzmir ulaşımını önemli ölçüde rahatlatacak" dedi.

Pandemi döneminde bile yatırımdan vazgeçmedik

Ulaşımda en az maliyet, en fazla yarar vizyonuyla hareket ettiklerine dikkat çeken Soyer, şunları söyledi: "'Başka Bir Ulaşım Mümkün' diyor ve kentimizde büyüyen ulaşım sorunlarını çözmek için kapsamlı bir planlama, çağdaş ve yenilikçi ulaşım alternatiflerini hayata geçiriyoruz. Vatandaş için hesaplı ve konforlu, belediyemiz için işletme maliyeti verimli, doğa için sürdürülebilir bir ulaşım sistemi tasarlıyoruz. Belediyemizin gelirlerinin önemli oranda azaldığı pandemi döneminde bile ne kadar zorlanırsak zorlanalım, ne kadar sıkıntı yaşarsak yaşayalım, bu yatırımlarımızın hiçbirinden vazgeçmedik, taviz vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kendi kaynaklarımızla ve oluşturduğumuz uluslararası yeni kaynaklar ile İzmi rlilerin ihtiyacı ve gündeminde olan projelerimizi, hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz."

Güvenilir, engelsiz ve konforlu toplu ulaşım

Kentte yurttaşların en temel sorunlarının başında gelen ulaşım problemini çözmek için çalıştıklarını belirten Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: "İzmir'in her yerine çevre dostu, nitelikli, güvenilir, engelsiz ve konforlu bir toplu ulaşımı sağlayarak refahı artırmayı hedefliyoruz. Bugün yapım sözleşmesini imzaladığımız ve 2023'te hizmete girmesini planladığımız Çiğli Tramvayı'nın da İzmir'in refahını artırma hedefimizde önemli bir kilometre taşı olacağını düşünüyor ve Çiğli ve tüm İzmir'e hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Erken bitirmek istiyoruz

Çiğli Tramvayı'nı yapacak olan firma Nurol İnşaat Genel Müdürü Nurettin Akdeniz ise işin süresinin 2 yıl olmasına rağmen projeyi daha erken tamamlamayı planladıklarını belirtti. 18 ayrı ülkede birçok bölgede 30 milyar dolarlık iş hacmine ulaştıklarını kaydeden Akdeniz, Övünerek söyleyebilirim ki hiçbir işimizi yarım bırakmadık. Bu projeyi de kaliteli ve zamanından önce İzmir halkına sunmak için imza atıyoruz" dedi.

Törene Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, belediye bürokratları katıldı.

Hat 11 kilometre, 14 istasyon

İki yıl içinde tamamlanması öngörülen Karşıyaka Tramvayı'nın devamı niteliğindeki Çiğli Tramvayı, 11 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşuyor. Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu'ndan başlayacak hat, bağlantı köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesi'ne bağlanacak. Yaklaşık 500 metrelik bağlantı köprüsü, çevre yolunun üzerinden geçecek ve köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Güzergahın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Hat güzergahı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi, Çiğli İzban Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hasta nesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet edecek şekilde planlandı. Ayrıca Karşıyaka Tramvayı yapımı esnasında, mülkiyet problemleri nedeni ile yapılamayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Ataşehir-Mavişehir İzban bağlantısı da bu hattın yapımı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Tramvay hattı 33,6 kilometreye çıkacak

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018'de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir'de toplu ulaşımın en önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayı'nın da hizmete girmesi ile İzmir'deki tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaşacak.

Çevre dostu

Kentteki karbon salımını azaltacak çevreci, hızlı ve konforlu ulaşım modeli, tramvayla birlikte daha da güçlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin, kent içi ulaşımda fosil yakıt tüketimini en aza indirme hedefiyle ağırlık verdiği toplu taşıma yatırımları sayesinde her gün fazladan binlerce otomobilin trafiğe çıkarak havayı kirletmesi önleniyor. Her bir tramvay seferinde 3 otobüse sığacak kadar yolcu taşınabiliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı