Çiğli Tramvayı'nda ilk raylar döşendi
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Çiğli Tramvayı'nda ilk raylar döşendi

Çiğli Tramvayı'nda ilk raylar döşendi
Habermetre - Haberler | Toplum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent içi ulaşımda raylı sistem ağını güçlendirmek için inşaat çalışmaları başlatılan Çiğli Tramvayı'nda incelemelerde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent içi ulaşımda raylı sistem ağını güçlendirmek için inşaat çalışmaları başlatılan Çiğli Tramvayı'nda incelemelerde bulundu. Soyer, "Tramvay bu bölgede yaşayanlara büyük bir konfor sağlayacak. Bütün hedefimiz 2022 yılı sonuna kadar tramvayı yurttaşların hizmetine sunmak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Çiğli Tramvayı inşaatındaki çalışmaları inceledi. Evka-5 kavşağında süren imalatlar ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon'dan bilgi alan Başkan Tunç Soyer, bölgedeki çalışmalar kapsamında tramvayın ilk raylarının döşendiğini müjdeledi. "İzmir'i demir ağlarla örüyoruz" vizyonuyla yola çıktıklarını belirten Soyer, "Bugün o demir rayları montajı başlamış olarak görmek, yüreğimize su serpiyor. Pandemiye rağmen, sıcak havaya rağmen arkadaşlarım hiç aksatmadan çalışmalarını sürdürüyor. Bundan büyük gurur duyuyorum" dedi.

"Toplamda 1 milyar 250 milyon lirayı bulacak bir yatırım"

Tramvay araçlarının alımıyla ilgili ihalenin yapıldığını da anımsatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Toplamda 1 milyar 250 milyon lirayı bulacak yatırımdan bahsediyoruz. Ama sağlayacağı faydalar bu rakamın çok daha üstünde olacak. O nedenle gönül rahatlığı ve azimle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Proje tamamlandığında trafiğin rahatlayacağını da belirten Soyer, "Tramvay, bu bölgede yaşayanlara büyük bir konfor sağlayacak. Bütün hedefimiz 2022 yılı sonuna kadar tramvayı yurttaşların hizmetine sunmak" diye konuştu.

Çiğli Tramvayı inşaatında yaklaşık 200 metrelik ray imalatı yapıldı ve 11 kilometrelik hattın 2 kilometresinde ise kazı çalışmaları tamamlandı. İnşaat kapsamında enerji temini için trafo imalatları devam ediyor.

14 istasyondan oluşuyor

Çiğli Tramvayı hattı 11 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşuyor. Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu'ndan başlayacak hat, bağlantı köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesi'ne bağlanacak. Yaklaşık 500 metrelik bağlantı köprüsü, çevre yolunun üzerinden geçecek ve köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Güzergahın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Hat güzergahı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi, Çiğli İzban İstasyonu, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet edecek. Ayrıca Karşıyaka Tramvayı'nın yapımı esnasında, mülkiyet problemleri nedeni ile yapılamayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Ataşehir-Mavişehir İzban İstasyonu bağlantısı da bu hattın inşaatı çerçevesinde hayata geçirilecek. Çiğli Tramvayı'nın hizmete girmesi ile İzmir'deki tramvay hatlarının uzunluğu 33, 6 kilometreye ulaşacak.

Kaynak: Habermetre

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