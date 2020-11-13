Çiğli Tramvayı ihalesinde kazanan firma belli oldu
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Çiğli Tramvayı ihalesinde kazanan firma belli oldu

13.11.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:47
Çiğli Tramvayı ihalesinde kazanan firma belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığının düzenlediği Çiğli Tramvayı Yapım İhalesi sonuçlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığının düzenlediği Çiğli Tramvayı Yapım İhalesi sonuçlandı. En avantajlı teklifi veren Nurol İnş. Tic. A.Ş. firması ihaleyi kazandı. 10 gün içinde itiraz olmaması durumunda, firma sözleşme imzalamaya davet edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, raylı ulaşım ağına bir halka da Karşıyaka ile Çiğli arasında eklemek üzere açtığı Çiğli Tramvayı Yapım İhalesi sonuçlandı. 5 Kasım'da, İZSU Genel Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen ve büyükşehir belediyesi internet sitesinden canlı yayınlanan ihalede, ön yeterlilik alan 17 firmadan 6'sı teklif vermişti. İhale komisyonunun değerlendirmesi sonucu, 414 milyon 182 bin 814 TL ile en avantajlı teklifi veren Nurol İnş. Tic. A.Ş. ihaleyi kazanan firma oldu. İkinci en iyi teklifi ise 439 milyon 600 bin TL ile Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş. firması verdi.

Süreç nasıl işleyecek?

İsteklilere, kesinleşen ihale kararı bildirildi. Kararın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde itiraz olmaması durumunda ve ön mali kontrol incelemesi tamamlandıktan sonra Nurol firması, sözleşme imzalamaya davet edilecek. Bu firma ile sözleşme yapılamaması halinde ikinci en iyi teklifi veren Yapı Merkezi firmasına davet gönderilecek.

İki yılda hazır olacak

Çiğli Tramvay hattı inşa çalışmalarının yılbaşından önce başlaması ve iki yılda tamamlanması öngörülüyor. Karşıyaka Tramvayının devamı niteliğindeki Çiğli Tramvayı, 11 kilometre uzunluğunda olacak ve 14 istasyondan oluşacak. Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu'ndan başlayacak hat, bağlantı köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesi'ne bağlanacak.

Köprü, yaya ve bisiklet yolları

Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsü, çevre yolunun üzerinden geçecek. Köprüde yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Güzergahın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Yeni hat; İZBAN Çiğli İstasyonu, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayii, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesine hizmet edecek. - İZMİR

Çiğli Tramvayı ihalesinde kazanan firma belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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