Çiğli pazaryerlerinde detaylı temizlik ve dezenfekte Çiğli Belediyesi tarafından artan korona virüs vaka sayısına karşı önlem almak ve hastalık saçan haşerelerle mücadele etmek amacıyla ilçedeki tüm pazaryerlerinde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması başlatıldı.

Çiğli Belediyesi tarafından artan korona virüs vaka sayısına karşı önlem almak ve hastalık saçan haşerelerle mücadele etmek amacıyla ilçedeki tüm pazaryerlerinde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması başlatıldı.

Çiğli'de kurulan pazaryerlerinde, pazar sonrası yapılan rutin temizliğin ardından detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması başlatıldı. Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda pazaryerlerini dezenfektanlı sularla yıkarken, pazaryeri çevresindeki tüm çöp konteynerlerini dezenfekte etti. Pazaryerlerindeki tüm mazgallar da sökülerek kanallar hem yıkandı hem de hastalık taşıyan vektörlere karşı ilaçlama çalışması yapıldı. Belediye temizlik işleri ekipleri bu çalışmaları ilçede bulunan Egekent, Evka 5, Ataşehir, Harmandalı, Yenimahalle, Küçük Çiğli, Komşuoğlu, Evka 2, Aydınlıkevler, Maltepe, Yakakent pazaryerlerinde yürütüyor.

Artan vaka sayısına önlem olarak pazaryerlerinde yapılan temizlik çalışmalarını artırdıklarını belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, hastalık bulaştıran vektörlere karşı ilaçlama çalışmalarının da yoğunlaştırıldığını söyledi. Başkan Gümrükçü, "Pazaryerlerimizde kurulan pazar sonrası rutin temizliğimiz her zaman yapılıyor. Ancak biz temizliğin kapsamını genişlettik. Tüm pazaryerlerini dezenfektanlı sularla yıkıyoruz. Pazaryerlerinin etrafında bulunan çöp konteynerlerini hem dezenfekte ediyoruz, hem de ilaçlıyoruz. Ayrıca pazaryerlerimizde bulunan mazgalları söküp içlerini haşerelere karşı ilaçlıyoruz. Çalışmalarını artırarak devam ettireceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA