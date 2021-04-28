Çiğli İklim Eylem Planı hayata geçiriliyor

Çiğli Belediyesi tarafından, iklim değişikliğinin ekonomik, ekolojik ve sosyal sonuçlarına karşı yerel anlamda sürdürülebilir stratejiler geliştirmek amacıyla "Çiğli İklim Eylem Planı" çalışmalarına başlandı.

Çiğli Belediyesi tarafından, iklim değişikliğinin ekonomik, ekolojik ve sosyal sonuçlarına karşı yerel anlamda sürdürülebilir stratejiler geliştirmek amacıyla "Çiğli İklim Eylem Planı" çalışmalarına başlandı.

İklim değişikliğiyle uyum ve sera gazı envanteri oluşturma çalışmaları kapsamında kısa süre önce İklim Değişikliği Müdürlüğünün faaliyete geçirildiği Çiğli Belediyesinde, Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün öncülüğünde ilk iş olarak Çiğli İklim Eylem Yönlendirme Kurulu oluşturuldu. Meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin de yer alacağı kurulun Belediye dışındaki ilk paydaşı Kent Lab Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği oldu.

Başkan Utku Gümrükçü'nün açılış konuşmasını yaptığı ilk yuvarlak masa toplantısı, "Yenilenebilir Enerji" başlığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, parti projeleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Dr. Filiz Yaşar Mahlıçlı "SECAP ve Yenilenebilir Enerji", Dr. Öğr. Üyesi Mete Çubukçu "Sera Gazı Azaltım Hedeflerinde Yenilenebilir Enerji Projelerinin Katkıları", Mühendis Cem Karadağ ise "Çiğli GES Projeleri" konularında sunum yaptı.

Başkan Gümrükçü: "İklim değişikliği çalışmalarında öncü olacağız"

İklim değişikliği ile ilgili çalışmalarda öncü olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Düşük karbon uygulamaları geliştirerek kentsel geleceğimizi güvence altına alacağız; ayrıca İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün düşük karbon uyumluluk çalışmalarıyla diğer ilçe belediyelerine öncülük etmek istiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarına başladığımız Çiğli İklim Eylem Planı için öncelikle ilçemizdeki sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmayı ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak üzere stratejiler geliştirmeyi planlıyoruz dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: "Enerji verimliliği gündemimiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Çiğli Belediyesinin enerji konusunda yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Ülkemizin geldiği durum ortada ve tam da bu noktada oluşturduğunuz yuvarlak masa toplantıları çok önemli. Çiğli'de böyle çalışmaların olmasından dolayı ayrıca mutlu oldum. Başkan Utku Gümrükçü'nün bu konudaki çalışmalarını dikkatle takip ediyorum. Enerji verimliliği konusunda bölgede yapılan çalışmalar oldukça umut verici. Enerji alanında yaptığımız çalışmalarda Türkiye'deki karbon emisyonlarının yüzde 70 den fazlası enerji kaynaklı olduğunu gördük. Bu konuda dünyada ve Avrupa'da dönüşüm başladı. Bu dönüşümün adı da Yeşil Mutabakat. Biz de bu konuyu çok önemsiyoruz. Hem enerji politikalarımızı oluşturuyoruz, hem de Yeşil Mutabakat konusunda dönüşümü sağlayacak çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

İklim Eylem Planı çalışmalarının ikinci yuvarlak masa toplantısı yine online olarak düzenlenecek. Toplantıda, Kent-Lab Derneğinden Dr. Pınar Pamukçu Albers "Enerji Sektöründe Sera Gazı Salımları", Tepebaşı Belediyesi Avrupa Birliği Proje Yöneticisi Murat Aksu "Remourban Akıllı Kent Projesi, Enerji-Ulaşım-Bilişim Uygulamaları", İstanbul Politikalar Merkezinden Proje Danışmanı Dursun Baş "Kentler için İklim Eylemine Geçmenin Baş Faydaları" konularında sunum yapacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı