Çiğli hareketleniyor Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, alınan korona virüsü tedbirleri kapsamında Çiğli'de online olarak gerçekleştirilecek.

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, alınan korona virüsü tedbirleri kapsamında Çiğli'de online olarak gerçekleştirilecek.

Geçen yıl İzmir'den üç belediyeden biri olarak hafta kutlamalarına katılan Çiğli Belediyesi, bu yıl da Avrupa'dan katılan 2 bin 548 belediyeden biri olarak Hareketlilik Haftasında yerini aldı. Çiğli Belediyesi tarafından yapılacak Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Çiğli Üç Fidan, Ceren Özdemir, Gül Esin ve Hayrettin Karaca parklarında çekimleri tamamlanan pilates dersleri online olarak verilecek. Dersler saat 09.30'da Çiğli Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Program dahilinde Sasalı'da çekilecek bisiklet temalı kısa videolar da, "Bisiklet sahibi olurken nelere dikkat edilmeli?", "Bisiklet kullanırken nelere dikkat edilmeli?" ve "Bisiklet tamiri" başlıklı üç bölüm halinde sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Hareket edene ücretsiz kurs

Çiğli Belediyesi tarafından, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra vatandaşları hareket etmeye teşvik etmek amacıyla örnek bir uygulama da hayata geçirilecek. Hafta kapsamında, "Haydi 10 bin adım yürümeye", "Atamla spor yapıyorum" ve "İşe bisikletle gidiyorum" başlıkları altında yapılan faaliyetleri fotoğraf ve video olarak çekip Çiğli hareketleniyor hashtagleriyle belediye sosyal medya hesaplarına yollayan vatandaşlar, diledikleri branşta bir aylık ücretsiz "Spor Kursu" paketi hediye edilecek.

Başkan Gümrükçü: "5 gün boyunca online pilates dersi vereceğiz"

Topluma hareket etme bilinci kazandırma noktasında Avrupa Hareketlilik Haftasını önemsediklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Her yıl çeşitli sportif etkinliklerle kutladığımız Avrupa Hareketlilik Haftasını, bu sene Covid-19 salgını dolayısıyla online olarak düzenleyeceğiz. Hazırladığımız program doğrultusunda 5 gün boyunca online pilates dersi vereceğiz. Bisiklet severlere yönelik bilgilendirici kısa filmler çekip, paylaşacağız. Bu hizmetlerimizin yanı sıra Çiğlili hemşehrilerimizi spora teşvik etmek amacıyla önemli bir uygulamayı da başlattık. Sportif aktivitelerini sosyal medya aracılığıyla Belediyemizle paylaşan vatandaşlarımıza bir aylık ücretsiz spor kursu paketi hediye edeceğiz. Gülümseyen ve sağlıklı bir Çiğli için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA