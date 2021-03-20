Çiğli'de turizm zirvesi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kentin marka değerini yükseltmek ve turizm potansiyeline doğru yön vermek amacıyla, İzmir ve Doğu illerinde faaliyet gösteren turizm sektörü temsilcileriyle toplantı düzenlendi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu ve Aydın Bölge Temsil Kurulunun iş birliğinde düzenlenen tanıtım gezisi kapsamında, İzmir'de bulunan Doğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren yaklaşık 100 seyahat acente temsilcisi ile Pelikan Sosyal Tesisleri'nde toplantı organize edildi. Toplantıya; İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Gökçe Başkaya, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir, yönetim kurulu üyeleri Tolga Gencer ve Nalan Yeşilyurt da katılım gösterdi. Başkan Gümrükçü, Çiğli'nin doğal, tarihi, kültürel, sportif ve sosyal yaşam konularını içeren geniş kapsamlı bilgilendirme sunumu yaptı.

Başkan Gümrükçü: "Turizm atılımlarımızı hızlandıracağız"

Turizm sektörü temsilcilerine bilgilendirme sunumu yapan Başkan Utku Gümrükçü, "Çiğli, binlerce yıllık tarihi hafızası olan, 205 bin nüfusa ulaşmış 135 kilometre büyüklüğe sahip İzmir'in en büyük ilçelerinden birisi. Bu zamana kadar yeterince anlatılmamasından kaynaklı değeri bilinmeyen doğal ve tarihi birçok özelliği bulunuyor. Binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Kuş Cenneti, eşsiz doğal güzelliğe sahip Gediz Deltası ve tarihi Çamaltı Tuzlası mutlaka gezilip görülmesi gereken başlıca değerlerimiz. Bunların yanı sıra kiliseler ve tarihi su kemerleri de kentimizde yer alan önemli eserlerden. Kent turizmimizi hareketlendirmek istiyoruz. Bu noktada, kentimizde misafir ağırlama kapasitemize ciddi katkı sağlayacak kaliteli oteller de açılıyor. Ulaşım ağımızı da geliştiriyoruz. Son olarak kentimize tramvay hattını da dahil ettik. Deniz manzaralı Eurovelo bisiklet rotamız var. Uzun bir sahil şeridine sahip olmamıza rağmen denize giremiyoruz. Bu doğrultuda Bostanlı'daki bir noktada denize girilebilecek alan oluşturma arzumuz ve girişimlerimiz var. Kentimizin bu güzelliklerini paylaşma fırsatı oluşturduğumuz için TÜRSAB ailesi başta olmak üzere tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. El ele vererek kentlerimizin ve ülkemizin bu eşsiz güzelliklerini daha bilinir kılmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"İzmir'i turizmin merkezi yapacağız"

Pandemi sürecinin en çok etkilediği sektörlerin başında turizmin geldiğini belirten İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta da, "Bir yılı aşkın bir süredir karşı karşıya olduğumuz Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ticari hayatı olumsuz etkiledi. Buradan en büyük hasarı turizm sektörü aldı. Devletimiz sektörün yaşadığı olumsuz etkileri en aza indirgemek adına gerekli önlemleri en hızlı şekilde aldı. Destek paketleri açıkladı. Yerli ve yabancı turistlerin sağlığını korumak amacıyla güvenli turizm sertifikası uygulamasını başlattı. Bir an önce sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle, İzmir'imizi ve ülkemizi hep birlikte turizmin merkezi yapmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ev sahipliği için Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye teşekkür eden TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir ise "Çiğli'ye dair çok verimli ve bilgilendirici bir sunum oldu. Belediye Başkanı Sayın Utku Gümrükçü'ye kıymetli misafirperverliği ve değerli sunumu için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Çiğli Belediyesi ile turizmle ilgili önemli iş birliği projeleri geliştirmeyi umut ediyoruz" diye aktardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı