Çiğli'de online halk toplantısı Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen günleri mahalle sakinleriyle online toplantılar yaparak değerlendiriyor.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen günleri mahalle sakinleriyle online toplantılar yaparak değerlendiriyor. Geçen yıl makamını sokağa taşıyarak Çiğli sakinleriyle değerlendirme toplantıları yapan Başkan Gümrükçü, Covid-19 salgını nedeniyle makamını online olarak mahallelere taşıma kararı aldı.

Covid-19 salgınına karşı daha önce sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlarıyla online toplantılar düzenleyerek sürece yönelik fikir alışverişinde bulunan Başkan Gümrükçü, bu kez de Sasalı Mahallesi sakinleriyle online toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Sasalı Mahalle Muhtarı Ahmet İzci, site yöneticileri, esnaflar, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Görüşmeye, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde hayata geçirdikleri hizmet ve uygulamalar hakkında bilgi vererek başlayan Başkan Gümrükçü, mahalle sakinlerinin talep ve önerileriyle ilgili de bol bol not aldı. Çiğli Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten mahalle sakinleri, böyle yoğun bir dönemde vakit ayırıp fikirlerini ve düşüncelerini dinlediği için Başkan Utku Gümrükçü'ye teşekkürlerini ilettiler.

"Sasalı'yı dünya çapında turizm merkezi yapmak için çalışacağız"

Sasalı'da tadilatı devam eden belediye hizmet binasının faaliyete girmesiyle birlikte ihtiyaçların daha hızlı çözüme kavuşturulacağının altını çizen Başkan Gümrükçü, "Hizmet binamızın açılmasıyla Sasalı'ya yönelik hizmetlerin koordinasyonu konusunda önemli bir adım atmış olacağız. Ayrıca Gediz Deltasının UNESCO doğa mirası olarak kabul edilmesiyle ilgili olarak Büyükşehir ile birlikte önemli bir yol almış durumdayız. Başkanımız Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları, Çiğli Belediyesinin gücüyle Sasalı dünya çapında turizm merkezi olacak. Doğal güzellikleriyle öne çıkacak. Bu hizmetlerimizin yanı sıra ziraat, tarım ve çevre konularında uzman akademisyenler ile yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda Sasalı ve Kaklıç mahallelerimizdeki çiftçilerimize desteğimizi artıracağız. Balıkçılık yapan vatandaşlarımıza da destek olmak amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Bu doğrultuda Balıkçı Kooperatifi temsilcileriyle de online toplantıda bir araya gelmeyi planlıyoruz. Yakın zamanda tarım, hayvancılık ve turizm konusunda önemli atılımlar yaparak Sasalı ve Kaklıç Mahallelerimizin bulunduğu bölgeyi kalkındıracağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA