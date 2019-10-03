Çiğli'de okul kantinlerine hijyen denetimi

03.10.2019 12:00

Çiğli Belediyesi zabıta ve sağlık işleri müdürlüğü ekipleri tarafından, öğrencilerin sağlıklı beslenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okulların kantinleri denetlendi.



Çiğli'de, zabıta ve sağlık işleri müdürlüğünün organize ettiği incelemeler doğrultusunda ilçede bulunan okullarda faaliyet gösteren kantinlerin hijyen koşulları ile satılan ürünlerin tüketim tarihleri denetlenirken, satışı yasak ürünlerin kontrolü yapıldı. Okul Kantin Yönetmeliği'ne uymayan kantinlere ihtar ve para cezası uygulandı.



Denetimler devam edecek



Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, okullarda bulunan kantinlerin, hijyenik ve güvenilir olması konusunda belediye olarak kendilerini sorumlu hissettiklerini vurgulayarak, "İyi bir eğitim sağlıklı beslenmeden geçer. Bundan dolayı öğrencilerimizin sağlığı bizler için çok önemli. Beslenme ihtiyacını okullardaki kantinlerden karşılayan öğrencilerimizin herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşmaması adına bu denetlemeyi yaptık. Eksikleri olan kantinlere çeşitli yaptırımlar uyguladık. Denetlemelerimiz bundan sonraki süreçte de düzenli aralıklarla devam edecek. Ailelerimizin gönlü ferah olsun" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA