Çiğli'de muhtarlar zirvesi

Daha katılımcı bir yönetim anlayışıyla hizmet üreten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, mahalle muhtarları ve azalarıyla bir araya geldi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli'nin 26 mahallesinin muhtar ve azalarıyla Evka 2'de bulunan Çiğli Belediyesi Pelikan Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Mahalle muhtarları ve azaları tarafından memnuniyet ve ilgiyle karşılanan toplantıda, Başkan Gümrükçü'ye, Başkan Yardımcıları Ali Rıza Koçer ve Barbaros Kiriş de eşlik etti.

Planlama dönemi

Muhtarlarla yoğun iletişimde olacaklarını belirten Başkan Gümrükçü, muhtarlarla sağlanan geri bildirimlerle yönetim planını hazırladıklarını söyledi. Başkan Gümrükçü; "Azalarımız kılcal damar işlevi görerek mahalleleriyle ilgili sorunları muhtarlara, muhtarlar da bize iletiyor. Bizler de sizlerden sağladığımız bilgiler ışığında planlamamızı yapıyoruz" dedi.

Anket formları dağıtıldı

Başkan Gümrükçü, vatandaştan gelen talep ve şikayetlerin önemli olduğunu ancak öncelikle muhtarların beklentilerini belirlemek istediklerini belirterek, tüm muhtar ve azalara "Muhtarlar için yerel yönetimde beklentiler" başlıklı anketi dağıttı. Daha katılımcı bir belediyecilik yapmak için anket formlarının doldurulmasının önemine değinen Başkan Gümrükçü şöyle dedi: "Çiğli Belediyesi olarak stratejik plan yapacağız ve biz bu anketleri çok önemsiyoruz. Şu anda plan hazırlıklarımız devam ediyor. Kentimizin önceliklerini sizlerle belirleyeceğiz ve bu bizim anayasamız olacak. Muhtarlarımız da bizi denetleyecek. Şehrimizi hangi ilkelerle yöneteceğimizi belirleyeceğiz. Kısacası çalışma programımız ortaya çıkacak."

Mahalle toplantıları devam ediyor

Mahalle toplantılarının da aksamadan devam ettiğini belirten ve halkın öneri ve taleplerini not alarak çalışma programını hazırladıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Şu ana kadar 6 mahallede geniş katılımlı toplantılar yaptık, kısa süre içinde de kalan 20 mahalleyi tamamlayacağız. Onun dışında her bir başkan yardımcımız bir mahalleden sorumlu ve onlar da mahallelerde detaylı toplantılar yapıyor. Vatandaşımız temiz sokak, güzel parklar, düzgün kaldırımlar, düzgün asfalt, bisiklet yolları, kolay ulaşım ve tramvay gibi isteklerde bulunuyor. Biz de bu talepler doğrultusunda yeniden yapılanma sürecindeyiz. Başkan koltukta oturursa vatandaşın sesini duymaz. Başkanın gözü kulağı sürekli sahada halkın içinde olmalı. Belediyede sadece başkan çalışmaz, başkan yardımcıları, müdürler ve personel de çalışır. Biz bunun için sürekli halkımızla birlikte ve muhtarlarımızla uyum içinde çalışacağız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA