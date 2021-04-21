Çiğli'de köy enstitülerinin 81. yılı şiirlerle kutlandı
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Çiğli'de köy enstitülerinin 81. yılı şiirlerle kutlandı

Çiğli'de köy enstitülerinin 81. yılı şiirlerle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından, köy enstitülerinin 81. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Köy Enstitülü Şairler ve Şiir" etkinliğinde bir ilke imza atılarak köy enstitülerinden yetişen şairlerin kaleme aldığı şiirler okundu.

İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından, köy enstitülerinin 81. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Köy Enstitülü Şairler ve Şiir" etkinliğinde bir ilke imza atılarak köy enstitülerinden yetişen şairlerin kaleme aldığı şiirler okundu.

Çiğli Belediyesi ile Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Karşıyaka Şubesi, köy enstitülerinin 81. kuruluş yıl dönümü doğrultusunda "Köy Enstitülü Şairler ve Şiir" konulu bir etkinlik düzenledi.

Tuğrul Keskin'in moderatörlüğünü yaptığı etkinliğe; yazar Ahmet Özer ve Öner Yağcı ile şair Bilsen Başaran, Hidayet Karakuş ve İbrahim Oluklu katılım gösterdi.

Köy enstitülerinin kuruluşu, müfredatı ve faaliyetlerinin konuşulduğu etkinlikte bir ilk gerçekleştirilerek, bu okullardan yetişen; Abdullah Özçukur, Ahmet Uysal, Ali Yüce, Fakir Baykurt, Haşim Kanar, Mehmet Başaran, Mevlüt Kaplan, Osman Bolulu, Recep Bulut ve Talip Apaydın gibi birbirinden değerli şairlerin yazdığı şiirler okundu. Pandemi şartları nedeniyle online olarak gerçekleştirilen etkinlik, Çiğli Belediyesi ve Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Başkan Gümrükçü: "Enstitülerin edebi penceresini araladık"

Köy enstitülerinin toplumsal kalkınmaya her anlamda katkı sağladığını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Köy enstitüleri; bilimi referans alan, teorik ve pratik derslerin bir arada verildiği çok kıymetli okullardı. Kaliteli eğitim müfredatının yanı sıra öğrencilere kültür-sanat alanında da önemli içerikler sunmaktaydı. Bu okullardan mezun olan öğrencilerin bu zamana kadar bilim dünyasındaki başarıları göz önünde oldu. Çiğli Belediyesi olarak, kuruluşunun 81. yılında bir farklılık yaratarak köy enstitülerinde yetişen sanatçılarımızı tanıtmak istedik. Düzenlediğimiz etkinlikte bu şairlerimizin şiirlerini hep birlikte dinledik. Katılımlarıyla etkinliğimize değer katan yazar ve şairlerimize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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