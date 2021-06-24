Çiğli'de kadınlar sabah sporunda buluşuyor
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Çiğli'de kadınlar sabah sporunda buluşuyor

Çiğli'de kadınlar sabah sporunda buluşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çiğli Belediyesi tarafından, kadınların sosyal ve sportif aktivitelere katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen ve pandemi kısıtlamaları nedeniyle ara verilen sabah sporu etkinlikleri tekrar başlıyor.

Çiğli Belediyesi tarafından, kadınların sosyal ve sportif aktivitelere katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen ve pandemi kısıtlamaları nedeniyle ara verilen sabah sporu etkinlikleri tekrar başlıyor.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde hayata geçirilen sportif aktiviteler, altyapı çalışmaları ve gelecek planlamalarıyla 2021 Avrupa Spor Kenti unvanını elde eden Çiğli Belediyesi, havaların ısınması ve salgının bulaşı hızının azalmasıyla birlikte kadınlara yönelik sabah sporu etkinliğini yeniden başlattı. Her salı ve perşembe günü saat 09: 00'da Güzeltepe Futbol Sahası'nda düzenlenecek spor etkinliği, deneyimli eğitmenler eşliğinde sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri alınarak gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, kadın vatandaşlara yönelik kentin farklı noktalarında sokak sporu uygulamasını da başlatıyor. Uygulamanın ilk etabında, pazartesi ve çarşamba günleri İzkent Spor Tesisleri'nde kültür, fizik ve streching antrenmanları yaptırılacak. Kısa süre içerisinde kentin iki farklı noktasında daha sokak sporu uygulaması hayata geçirilerek, spor yapmak için belediyenin merkezi tesislerine gelemeyen kadın vatandaşlara spor yapma imkanı sağlanacak.

Başkan Gümrükçü: "Spor, sağlıklı ve huzurlu yaşamın anahtarıdır"

Düzenledikleri etkinlik ve kurslar ile kadınlara sosyalleşme imkanı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Kadınlar, ailelerin ve toplumumuzun yapı taşları. Toplumsal gelişim için kadınların yaşamın her alanında çok daha aktif yer alması gerekiyor. Bu doğrultuda, kadınları; müzik, tiyatro, edebiyat, hobi ve meslek kursları, turizm etkinlerinde olduğu kadar sportif aktivitelerde de yer almaya teşvik ediyoruz. Son olarak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz öncülüğünde başlattığımız ve salgın şartları dolayısıyla ara vermek zorunda kaldığımız sabah sporu etkinliğimizi tekrar başlatıyoruz. Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için tüm kadınları etkinliğimize davet ediyorum" dedi. - İZMİR

Çiğli'de kadınlar sabah sporunda buluşuyor
Çiğli'de kadınlar sabah sporunda buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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