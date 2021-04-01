Çiğli'de kadına yönelik hayata geçirilen projeler anlatıldı
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Çiğli'de kadına yönelik hayata geçirilen projeler anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çiğli'de kadına yönelik hayata geçirilen projeler anlatıldı

İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından, kadınlara yönelik hayata geçirilen hizmet ve projelerin tanıtımı için "Kadın Dostu Kent Vizyonuyla Çiğli" temalı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından, kadınlara yönelik hayata geçirilen hizmet ve projelerin tanıtımı için "Kadın Dostu Kent Vizyonuyla Çiğli" temalı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çiğli Belediyesi, "Kadın Dostu Kent Vizyonuyla Çiğli" temalı bir toplantı yaptı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün öncülüğünde organize edilen etkinlik, Pelikan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmalarını; Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Uçar ile CHP Kadın Kolları MYK üyeleri Hatice Semerci ve Nurşen Balcı yaptı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgilendirme sunumunun yapıldığı toplantıya; kadın meclis üyeleri, kadın muhtarlar, siyasi partilerin kadın ve gençlik kolları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kadın katılım gösterdi. Katılımcıların görüş ve önerileri için masalara bırakılan formlar, etkinlik sonunda toplanarak değerlendirilmesi amacıyla ilgili müdürlüklere gönderildi.

Başkan Utku Gümrükçü'nün göreve gelmesiyle birlikte ilk icraatlarından birisinin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kurmak olduğunun ifade edildiği sunumda; kadın başkan yardımcısı ve müdür sayısının artırılması, İstanbul Sözleşmesinin kadına şiddeti önleyici maddelerinin TİS'e dahil edilmesi, kadınların şiddete maruz kalmaması için Aile İçi Şiddet Acil Destek Hattının kurulması, Flamingo Kadın Kooperatifi ve üretici kadın stantlarının açılması, kadınlara yönelik meslek edindirme ve hobi kurslarının düzenlenmesi, kadın haklarıyla ilgili mücadele veren STK ve derneklerle sürdürülen iş birlikleri, kadınların sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmasının teşvik edilmesinin ilk iki yıl içerisinde hayata geçirilen başlıca hizmetler olduğu vurgulandı.

Çocuk Hakları Birimi kuruldu

Kadınlarla ilgili hizmetlerin anlatıldığı toplantının ikinci bölümünde, çocuklara yönelik hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Çocuklara yönelik hizmetlerin kurumsal, bütünsel ve sürdürülebilir olması amacıyla Çocuk Hakları Birimi ve Çocuk Hakları Komisyonunun kurulduğu ifade edildi. Çocuk haklarının hukuki zeminde güvence altına alınması adına da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından hazırlanan Lanzarote Sözleşmesinin alt metni olan "Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin Durdurulması için Yerel ve Bölgesel Yönetimler Antlaşmasının" imzalandığı ve sözleşme kapsamda çalışmalara vakit kaybedilmeden başlandığı belirtildi.

"Kadın varsa umut var"

Kadınların hayatın her alanında eşit hak ve özgürlüklere sahip olması adına mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadınların yönetimde, üretimde, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde yer alması adına sürdürdüğümüz çalışmaların tanıtımı için bilgilendirme toplantısı düzenledik. Kadınlara yönelik hayata geçirdiğimiz hizmet ve projelerimizi anlattık. Çiğli Belediyesi olarak, bundan sonraki süreçte de kadınların yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Çiğli'de kadına yönelik hayata geçirilen projeler anlatıldı
Çiğli'de kadına yönelik hayata geçirilen projeler anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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