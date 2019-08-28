Çiğli'de Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kuruluyor

28.08.2019 11:11

Kurumsal dönüşüm süreci devam eden Çiğli Belediyesine bağlı müdürlüklere bir yenisi daha ekleniyor. 3 Eylül 2019 tarihli Belediye Meclis toplantısında gündeme alınacak olan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurulması ile kadına yönelik pozitif ayrımcılık yapılarak istihdam, sağlık, eğitim ve hukuki alanlarda kadınların fırsat eşitliğinden yararlanılabilmesi hedefleniyor.



Türkiye'de kadına yönelik şiddetin hem özel hem de kamusal alanda her geçen gün arttığını ve katledilen Emine Bulut'un çocuğunun çığlığını unutamadığını belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Bu çağda hala kadına yönelik şiddetin engellenmesi ve kadının toplumdaki yerini tartışmak çok utanç verici. Avrupa'da ilk defa kadına seçme ve seçilme hakkı tanıyan bir ülkeyken geldiğimiz bu durumu kabullenmek mümkün değil. Emine Bulut'un kızının çığlıkları günlerdir kulağımda. Bu çığlığı asla unutmayacak ve kadına yönelik şiddete karşı sessiz kalmayacağız. Bu yüzden kadın hakları konusundaki çalışmalarımızla da model bir belediye olmaya çalışacağız" dedi.



Toplumun en ciddi sorunu olan kadına yönelik şiddet olaylarının son günlerde arttığını belirten Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, "Biz de son yaşadığımız şiddet olaylarının ardından müdürlüğümüzün kuruluşunu hızlandırdık. 3 Eylül'deki meclis toplantımızda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün kurulması için gündem maddesini meclis üyelerimizin onayına sunacağız. Belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek amacındayız. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile herkes için temel bir hak olan eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi, kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi, kadınlara eşit imkan ve hizmetler sağlanması amacıyla çalışmalar yürüteceğiz. Böylece Çiğli'de yaşayan kadınlarımızı, karar alma mekanizmaları ve toplumsal yaşama daha etkin katılımlarını sağlayarak 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile' modeli ile gülümseyen bir Çiğli hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.



"İstanbul Sözleşmesini örnek alacağız"



Türkiye'nin de imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerine uymayı taahhüt ettiklerini belirten Başkan Gümrükçü, "Belediyemiz kadın dostu belediye olarak hizmet sunmasının yanı sıra kadın haklarının korunması ve iyileştirilmesine dair ulusal ve uluslararası standartların belirlendiği sözleşmeler ve protokollere imza koyup taraf olmaya ve sürdürmeye söz veriyoruz. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle etkin işbirliği yapacağız" şeklinde sözlerini tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İHA