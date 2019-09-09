Çiğli'de İzmir'in kurtuluşunun 97. yılında 97 bin rozet

09.09.2019 16:37

İzmir'in kurtuluşunun 97. yılında Çiğli Belediyesi tarafından 97 bin adet Atatürk rozeti yaptırıldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 9 Eylül coşkusunu paylaşan yurttaşlara rozetleri taktı.



İzmir'in kurtuluşunun 97. yılı İzmir'de çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Çiğli Belediyesi anlamlı bir kutlamaya imza attı. Bastırılan 97 bin adet Atatürk rozeti kutlamaların yapıldığı İzmir Cumhuriyet Meydanı ve Çiğli'de dağıtılmaya başlandı. İzmir'deki coşkulu kutlamalara katılan Başkan Utku Gümrükçü de, aynı coşkuyu paylaşan yurttaşlara rozetleri bizzat kendisi taktı.



Unutulmaz zafer



9 Eylül zaferinin önemine dikkat çeken ve coşkusunu İzmir halkıyla birlikte paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "97 yıl önce yurdumuzu işgal etmeye ve yurdumuza esaret zinciri vurmaya kalkışanlara karşı unutulmaz bir zafer kazanıldı. Bu unutulmaz zaferin coşkusuna bizler de ortak oluyoruz. İzmir'imizin kurtuluşunun 97. Yılında 97 bin adet Atatürk rozeti bastırarak halkımıza dağıtıyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA