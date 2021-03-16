Çiğli'de işçilerin promosyon hasreti son buldu
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Çiğli'de işçilerin promosyon hasreti son buldu

16.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:17
Çiğli'de işçilerin promosyon hasreti son buldu

Çiğli Belediyesi ile DİSK Genel-İş 8 No'lu şube arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) doğrultusunda, 29 yıl sonra bir ilk gerçekleştirilerek ÇİBEL çalışanlarına 2 bin 355 TL banka promosyon ödemesi yapıldı.

Çiğli Belediyesi ile DİSK Genel-İş 8 No'lu şube arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) doğrultusunda, 29 yıl sonra bir ilk gerçekleştirilerek ÇİBEL çalışanlarına 2 bin 355 TL banka promosyon ödemesi yapıldı.

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında, Çiğli Belediyesi Meclis Salonunda banka temsilcilerinin katılımıyla ihale görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmeler sonucunda ÇİBEL işçilerine 3 yıl için kişi başı 2 bin 355 TL promosyon ödemesi yapılmasına yönelik sözleşme imzalandı. 1992 yılından bu yana imzalanan sözleşmelerde yer almasına rağmen banka promosyonu alamayan belediye işçileri, 29 yıl sonra anayasal kazanımlarının yerine getirilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Başkan Gümrükçü: "Emekçilerimizin güvencesiyiz"

Toplu iş sözleşmesinin belediye işçilerinin elde ettikleri hakların güvencesi olduklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "İçerisinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, gece-gündüz demeden omuz omuza hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarımızın yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına ülke şartlarına göre çok verimli bir toplu iş sözleşmesi sürecini geride bıraktık. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesinde yer alan promosyon ödemesi için bankaların katılımıyla ihale gerçekleştirdik. 3 yıl için 2 bin 355 TL ile üzerinden sözleşme imzaladık. Ödemeler, emekçilerimizin hesaplarına yapıldı. Mesai arkadaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir şekilde kentimize hizmet etmesini sağlamak adına her zaman üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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