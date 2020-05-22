Çiğli'de işçilerden kısa çalışma ödeneği açıklaması Çiğli Belediyesine bağlı Çiğli Gıda İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketinde çalışan bir grup işçi, şirketlerinin kısa çalışma ödeneğine başvurmasına rağmen Vefa Destek Grubunda çalıştırıldıklarını iddia etti.

Çiğli Belediyesine bağlı Çiğli Gıda İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketinde çalışan bir grup işçi, şirketlerinin kısa çalışma ödeneğine başvurmasına rağmen Vefa Destek Grubunda çalıştırıldıklarını iddia etti.

Akvaryum Sosyal Tesislerinde açıklama yapan çalışanlardan Nail Uylaş, Kovid-19 salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesiyle görev yaptıkları belediyeye ait sosyal tesislerin kapatıldığını belirtti.

Kendilerinin de bu süreçte ilçe halkına yardım eli uzatabilmek için belediye bünyesinde oluşturulan Vefa Destek Grubunda çalıştıklarını kaydeden Uylaş, kendilerine 450 lira prim verileceği yönünde sözler verildiğini, ancak bu sözlerin tutulmadığını iddia etti.

Şirketin kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu, bu kapsamda izne çıkarıldıklarını, çalıştırılmaları yasak olmasına rağmen zorunlu olarak işe çağrıldıklarını savunan Uylaş, "Mart ayından bu yana maaş alamayan arkadaşlarımız var. Bir maaş geriden gelerek çalışıyoruz. Her ayın 10 ve 20 günleri arasında maaşlarımızın ödenmesi gerekiyor ama bizlere taahhüt edilen zamanda maaşlarımız ödenmiyor." dedi.

Uylaş, Vefa Destek Grubunda çalışanlara yeteri kadar güvenlik ekipmanı dağıtılmadığını da ileri sürdü.

Kaynak: AA