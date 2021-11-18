Çiğli'de inşaat ruhsatlarının denetlenmesi için iş birliği protokolü

İZMİR (İHA) - Çiğli Belediyesi ile Mimarlar Odası İzmir Şubesi, inşaat ruhsatı projelerinin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi noktasında mesleki iş birliği protokolüne imza attı.

2020 yılında meydana gelen İzmir depremi sonrasında, kent genelindeki yapıların denetimi açısından çalışmalarını titizlikle sürdüren Çiğli Belediyesi, bu anlamda önemli bir iş birliğine daha imza attı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile İzmir Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Kahraman arasında imzalanan protokol doğrultusunda, ilçe sınırları içerisinde projelendirilen yeni yapı ruhsatlarının mevzuata uygunluğu iki kurumun uzmanları tarafından denetlenecek. Çiğli ilçesinin, 30 ilçe içerisinde ruhsat denetimleri konusunda mesleki iş birliğinin gerçekleştirildiği ilk ilçe olduğu belirtildi.

Başkan Gümrükçü: "Eksiği olana ruhsat yok"

Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak adına meslek odaları ile sürekli istişare içerisindeyiz. Oradaki arkadaşlarımızın bilgilerinden ve tecrübelerinden yararlanıyoruz. Son olarak, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ile iş birliği protokolü imzaladık. 2020 yılında meydana gelen elim İzmir depreminin yaşattığı acı kayıpları tekrar yaşamamak için hızla gelişen Çiğlimizdeki yeni yapıların ruhsat başvurularını birlikte inceleyeceğiz. Vatandaşlarımızın hayatını riske atacak hiçbir yapının inşasına izin vermeyeceğiz. Gösterdikleri iş birliğinden ötürü Sayın İlker Kahraman ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.

Dr. İlker Kahraman: "Diğer belediyelere örnek olmalı"

Belediyeler ve meslek odalarının kamu yararı gözeterek çalışan kurumlar olduğunun altını çizen İzmir Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Kahraman, "İmzaladığımız bu protokolün hem mesleki anlamda Çiğli Belediyesi'nin iş yükünü hafifleteceğini hem de Mimarlar Odası'na telif kaydı başta olmak üzere çok çeşitli konularda fayda sağlayacağını düşünüyorum. Gösterdiği dayanışmadan ötürü Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye teşekkür ediyor, imzaladığımız bu protokolün diğer ilçe belediyeleri için de örnek teşkil etmesini temenni ediyorum" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. - İZMİR

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