Çiğli'de hareketli gün

20.09.2019 11:09

"Temiz Çevre Sağlıklı Yaşam" prensibiyle tüm mahallelerde çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında Maltepe ve Yeni Mahalle'de temizlik çalışması başlatırken, "Avrupa Haraketlilik Haftası" nedeniyle de akşamüzeri de sporseverlerle bisiklet sürülecek.



Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü önderliğinde düzenlenecek etkinliklere meclis üyeleri, muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterecek. İlk etkinlik saat 09.00'da Maltepe Mahallesinde başlayacak. Vatandaşlar bir saat boyunca çevre temizliği yapacak. Etkinlik kapsamında temizlenecek ikinci adres ise Yeni Mahalle olacak.



Günün ilerleyen saatlerinde ise bisikletseverler, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Ataşehir Mahallesinde toplanacak. Saat 17.00'de başlayacak bisiklet etkinliği Çiğli Kaymakamlık binası önüne sona erecek.



Sağlıklı bir yaşam sürmenin başlıca koşullarının temiz bir çevre ve spor yapmak olduğunu belirten Başkan Gümrükçü, "Çevre temizliği konusunda farkındalık yaratarak çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakmak istiyoruz. Bu doğrultuda belli aralıklarla kararlaştırdığımız mahallelerde çevre temizliği etkinliği düzenliyoruz. Yine bu bağlamda vatandaşlarımıza spor yapma alışkanlığı kazandırmak için birlikte bisiklet sürdüğümüz etkinlikler düzenliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA