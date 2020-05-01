Çiğli'de fırça saplı sosyal mesafeli halay

Çiğli'de fırça saplı sosyal mesafeli halayÇİĞLİ Belediyesi çalışanları, fırça saplarını kullanarak oluşturdukları sosyal mesafe ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla halay çekti.