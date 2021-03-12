Çiğli'de elektrik alım ihalesi yüzde 12 tasarruf ile yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Çiğli'de elektrik alım ihalesi yüzde 12 tasarruf ile yapıldı

12.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:38
Çiğli'de elektrik alım ihalesi yüzde 12 tasarruf ile yapıldı

Çiğli Belediyesi tarafından, 2021 yılında kullanılacak elektrik enerjisinin karşılanması adına yapılan Elektrik Enerjisi Alım ihalesi ile bir önceki yıla nazaran yüzde 12 tasarruf edilecek.

Çiğli Belediyesi tarafından, 2021 yılında kullanılacak elektrik enerjisinin karşılanması adına yapılan Elektrik Enerjisi Alım ihalesi ile bir önceki yıla nazaran yüzde 12 tasarruf edilecek.

Çiğli Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 19. maddesine göre elektronik ihale yöntemiyle gerçekleştirilen Elektrik Enerjisi Alım İhalesinde en iyi teklifi veren Bornova Elektrik Enerjisi Tedarik firması ile sözleşme imzalandı. 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacak sözleşme kapsamında elektrik birim fiyatına 0.7310 kuruş ödenecek. 2020 yılında birim fiyatı 0.7572 kuruş üzerinden imzalanan sözleşme kapsamında ödenen 2 milyon 160 bin TL elektrik faturası tutarının, yüzde 12 tasarruf ile imzalanan yeni sözleşme sonrası 2021 yılında 2 milyon 10 bin TL'ye düşürülmesi öngörülüyor. 2021 yılında, yeni alım ihalesi yapılmayıp eski satın alma yöntemiyle devam edilseydi ödenecek toplam elektrik faturası 2 milyon 255 bin TL olacaktı. Çiğli Belediyesi'nde geçtiğimiz aylarda yapılan Ambalaj Atığı ihalesinin ardından Elektrik Enerjisi Alım ihalesiyle de önemli bir tasarruf adımı atılmış oldu.

Başkan Gümrükçü: "Yatırımlarımız sürecek"

Belediye bütçesini tasarruflu kullanmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkan Utku Gümrükçü, "Kentimize kazandırmak istediğimiz yeni projelerin finansmanı konusunda giderlerimizle ilgili tasarruf çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalarımızı şeffaflıkla sürdürdüğümüz ihalelerle de destekliyoruz. Daha önce Ambalaj Atığı ihalesi ile bütçemize önemli katkı sağlamıştık. Son olarak da, Elektrik Enerjisi Alım İhalesi yaptık. En iyi teklifi veren özel bir firmayla sözleşme imzaladık. Yalnızca bu sözleşme özelinde, bir önceki yıla nazaran Belediyemizin kasasından %12 oranında daha az giderimiz olacak. Bu sayede kentimizin geleceğini şekillendirecek yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Birol Güven Nükhet Duru
Spor Can Bartu Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çiğli'de elektrik alım ihalesi yüzde 12 tasarruf ile yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:41:54. #1.15#
title