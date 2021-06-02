Çiğli'de dört yeni iş birliği protokolü
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Çiğli'de dört yeni iş birliği protokolü

Çiğli'de dört yeni iş birliği protokolü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çiğli Belediyesi ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında, kamu ve özel yaşam güvenliğinin sağlanmasına yönelik dört yeni iş birliği protokolü imzalandı.

Çiğli Belediyesi ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında, kamu ve özel yaşam güvenliğinin sağlanmasına yönelik dört yeni iş birliği protokolü imzalandı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yalçın ile dört farklı konuda iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokoller doğrultusunda kamu ve özel kullanıma açık yapılar ve otoparklardaki araç kaldırma platformu ve asansörlerin kontrolü, hareket engelli insanların kullandığı taşıma platformlarının denetlenmesi, merkezi sistem doğal gaz bacalarının ve ortak hermetik doğalgaz bacalarının denetimi gibi işlemler konusunda ortak çalışmalar yapılacak.

Başkan Gümrükçü: "Ortak akılla hareket ediyoruz"

Belediyecilik faaliyetlerini bilimin ışığında ve kent paydaşlarının ortak aklıyla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Göreve gelirken her vatandaşımızın huzurlu, güvenli ve mutlu olacağı bir Çiğli'yi hep birlikte inşa edeceğimizin sözünü vermiştik. Hizmet ve projelerimizi bu ilke doğrultusunda hayata geçirmeye devam ediyoruz. Son olarak, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile kamu ve özel yaşam güvenliğinin artırılması amacıyla iş birliği protokolleri imzaladık. Ortak çalışmalarımıza kısa süre içerisinde başlayacağız. Sürecin olgunlaşmasına katkı sağlayan Sayın Melih Yalçın ve yönetim kurulu üyelerine ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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