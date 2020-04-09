Çiğli'de dijital adım: E-imar dönemi başladı
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Çiğli Belediyesi, Çiğli, Güncel

Çiğli'de dijital adım: E-imar dönemi başladı

Çiğli Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor.

09.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:06
Çiğli'de dijital adım: E-imar dönemi başladı

Çiğli Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda, dijital hizmet uygulamasında bir yeniliğe daha imza atarak e-imar sistemini vatandaşların hizmetine sundu.

Korona virüs ile mücadele sürecinde gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanmasına dair çalışmalarını başarıyla yürüten Çiğli Belediyesi, vatandaşların imar işlemlerini belediyeye gelmeden halledebilecekleri elektronik sistemi hayata geçirdi. Vatandaşların belediyeyle ilgili iş ve işlemlerini hızlı ve daha kolay gerçekleştirmesini hedefleyen Çiğli Belediyesi, Çiğli'de bir ilke daha imza attı. www.cigli.bel.tr adresine giren Çiğliler, adres veya parsel bilgilerini girerek parsele ait imar durumunu görüntüleyebilme ve ilgili plan notlarına kolaylıkla erişebilme imkanına kavuştu.

Çiğli Belediyesi e-devlette

Kamu hizmetlerini, vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunan e-devlet uygulaması kapsamında Çiğli Belediyesi ile ilgili hizmetlere artık e-devlet üzerinden de ulaşılabilecek. Çiğli Belediyesi imzaladığı protokol kapsamında tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan e-devlet uygulamasında yerini aldı. Uygulama ile vatandaşlar belediye işlemlerini "turkiye.gov.tr/cigli-belediyesi" adresi üzerinden sıra beklemeden, kolayca yapabilecek. Çiğli Belediyesi, hakkında bilgilere ulaşıp arsa rayiç değeri, beyan bilgileri, sicil bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat bilgileri sorgulama gibi elektronik hizmetlerden faydalanabilecek. Bu sistem sayesinde e-devlet üzerinden sunulmaya başlanan uygulamalara sürekli olarak yeni verilerin eklenmesi sağlanacak.

Gümrükçü: "Çiğli'de dijital devrim yapacağız"

Yeni nesil belediyecilik hizmetlerinin yerinde hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için bir bir yeni uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Belediyeye geldiğimizde Bilgi İşlem Müdürlüğü yoktu. Belediyeyi oradan alıp dijital dönüşüm çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Biz Çiğli'de belediye uygulamaları anlamında dijital devrim yapacağız. Bu uygulamalarımızdan biri e-imar uygulamasıdır. Bugün itibariyle faaliyete geçen uygulama ile vatandaşlar belediye bünyesinde güncellenen imar planlarına ait bilgilere belediyeye gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden ulaşabilecek" dedi.

Vatandaş imar işlemleri için belediyeye gelmeyecek

Hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye devam edeceklerini belirten Utku Gümrükçü, "Mevcut tüm imar planlarını sayısallaştırılarak sisteme yükledik. Uygulamaya adres veya ada bilgilerini girerek kendi parsellerini hem plan üzerinden hem de uydu görüntüsü üzerinden rahatlıkla görebilecekler. Numarataj verileri, sokak bilgileri güncel haliyle yüklendiği için en güncel uygulama da diyebiliriz. Kent bilgi sisteminin alt yapısı olan bu uygulama ile belediyemize ait hisseli ya da hissesiz tüm taşınmazlarımızın bilgilerini de görüyoruz. Ayrıca vatandaşlar uygulamada plan notu ile mevcut parseli ile alakalı plan notlarını görebilecek" diye konuştu.

Çiğlililerin artık e-devlet üzerinden de hizmet alacaklarını ifade eden Gümrükçü, "E-imar ile birlikte Çiğli Belediyesini e-devlet uygulamasında hizmet sunmasını sağladık. Biz dijital anlamda hizmetlerimizi genişletmeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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