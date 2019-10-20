Çiğli'de cemevi temel atma töreni

20.10.2019 10:12

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli ilçesinde bir cemevi inşaatının temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, "Alevilerin kültürünü yaşattıkları yerin tarifini yapmak, yalnızca Alevi toplumuna ait bir haktır. Devlet kurumları, din görevlileri ve siyasetçiler Alevilerin bu duruşuna saygı gösterebilir. Sorgulayamaz, tartışamaz" dedi.



İzmir'in Çiğli ilçesi Harmandalı İnönü Mahallesinde yeni bir cemevinin inşaatına başlandı. Cem Vakfına ait 2 bin 530 metrekarelik alanda toplam dört kattan oluşacak cemevinin temel atma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Tunç Soyer de katıldı. Harmandalı Cemevi dedesi Yusuf Teköz'ün okuduğu gülbenk ve ardından Menemen Asarlık Cemevi ekibinin semah gösterisiyle başlayan törende konuşan Başkan Tunç Soyer, İzmir toplumunda eşitlik ve bir arada yaşama kültürünün olduğunu ve kendi siyasetlerini de buna göre belirlediklerini belirterek, "Biz demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, kardeşliği ve adaleti bu şehrin vazgeçilmezleri olarak görüyoruz. İzmir'in harcının çok ses, çok renk, çok nefes olduğunun altını her seferinde çiziyoruz" diye konuştu.



Alevilerin duruşuna saygı göstermeli



Alevilik üzerinden yapılan siyaset anlayışının bir an önce bitmesi gerektiğini vurgulayan Tunç Soyer, "Alevi toplumu, cemevlerinin kendi kültürlerini yaşatan yer olduğuna karar vermiştir. Bu durum, üzerinde tartışma yürütülmeyecek kadar açıktır. Cemevlerinin hukuki statüsü de; hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hem Yargıtay tarafından verilen hükümlerle katileşmiştir. Bugün cemevlerinin konumunu tartışanların unvanının ne olduğunun kıymeti yoktur. Alevilerin kültürünü yaşattığı yerin tarifini yapmak; yalnızca Alevi toplumuna ait bir konudur. Devlet kurumları, din görevlileri ve siyasetçiler Alevilerin bu duruşuna yalnıza saygı gösterebilir. Sorgulayamaz, tartışamaz" şeklinde konuştu.



Çözümün yine Alevi öğretisinde olduğunu söyleyen Soyer, "İnsanı insana, toplumu ise kainata müsebbip kılan Aleviliğin içinde, içinden geçtiğimiz tüm toplumsal sorunların evrensel çözümleri tek tek yer almaktadır. Biz siyasetçilere düşen bu öğretileri öğrenmek, anlamak, yaşatmak ve inancımız her ne olursa olsun saygıyla yaşatmaktır" dedi.



Başkan Soyer'in ilgisine teşekkür



Törende konuşma yapan Buca Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ilgisine teşekkür etti. Törene Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Cem Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzetin Doğan, Alevi Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ve Kani Beko katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA