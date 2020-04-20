Çiğli'de bahar temizliği
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Uğur Mumcu, İzmir, Çiğli, Güncel

Çiğli'de bahar temizliği

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye ekipleri, kent genelindeki yeşil alanlarda ot biçme ve kosa temizliği çalışmalarını ara vermeden sürdürerek ilçede bahar temizliği başlattı.

20.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:18
Çiğli'de bahar temizliği

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye ekipleri, kent genelindeki yeşil alanlarda ot biçme ve kosa temizliği çalışmalarını ara vermeden sürdürerek ilçede bahar temizliği başlattı.

Çiğli ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle birlikte çevre temizliği çalışmaları hız kazandı. Çiğli Belediyesinin temizlik işleri ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında; Cumhuriyet, Uğur Mumcu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü Mahallelerinde ot biçme ve kosa temizliği yapıldı. İlçe sakinleri ise temizlik nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çevre temizliğinin de en az virüs ile mücadele kadar önemli olduğunu vurguladı. Mahallelerde gönüllülerle başlatılan temizlik çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini hatırlatan Başkan Gümrükçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz ve dünya sıkıntılı günlerden geçiyor. Çiğli Belediyesi olarak biz, halkımızın bu süreci en sağlıklı şekilde geçirmesi adına tedbirler almaya devam ediyoruz. Tüm bunları yaparken çevremizi korumak için de çalışıyoruz. İlçemiz genelinde ot biçme ve kosa temizliği çalışmaları başlattık. İlk etapta; Cumhuriyet, Uğur Mumcu, İnönü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallelerinde yeşil alanları temizledik. Çalışmalarımız, önümüzdeki günlerde diğer mahallelerimizde de devam edecek. Halkımıza sağlıklı bir gelecek sağlamak için çevremizi kararlılıkla koruyacağız." - İZMİR

Kaynak: İHA

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