Çiğli'de 9 Eylül coşkusu

9 Eylül İzmir'in kurtuluşu Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen bir dizi coşkulu etkinlikle kutlandı.

9 Eylül İzmir'in kurtuluşu Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen bir dizi coşkulu etkinlikle kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde ilk olarak yenilenen Çiğli Atatürk Stadının açılışı gerçekleşirken ardından yapılan "Tam Bağımsızlık Yürüyüşü" ve "Sanat Hayat ve Toplum" konulu söyleşi ile Çiğli'de anlamlı bir gece yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yenilenen Çiğli Atatürk Stadı'nın açılışına Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ev sahipliği yaptı. Çiğli Belediyespor Kulübü sporcuları ile amatör kulüplerin sporcuları taşıdıkları bayraklar ve flamalarla açılışa renk kattı. Stat kalesine şutların atıldığı ve Çiğli Belediyespor Kulübü formalarının hediye edildiği açılışa CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Prof. Dr. Suat Çağlayan, İlçe Emniyet Müdürü Fevzi Yurtseven, CHP ve İyi Parti ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ile ilçe bürokratları katıldı.

CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın konuşmasında "99 yıl önce 22 gün boyunca süren yolculukta, işgalciler İzmir'den döküldüler. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını şükranla selamlıyorum. Stadın açılışında bu kadar sporcuyu görmek çok güzel. Sporun yaşamda ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Stadın açılmasında da tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Gümrükçü: "Çiğli Spor kenti"

Başkan Utku Gümrükçü de konuşmasında "Ne mutlu ki Çiğli'de spora emeği geçmiş birçok kişi bugün burada. Stadın yapılmasına emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çiğli 2021 Avrupa Spor kenti ödülünü aldı. Önemli spor çalışmaları sürdürüyoruz. Çiğlimiz artık bir spor kenti. Açılan branş sayısını 8'den 18'e, sporcu sayısını da 400'den bin 400'e çıkardık. İyi bir kadro ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Büyük bağımsızlık yürüyüşü

Açılışın ardından tüm sporcularla birlikte 9 Eylül bağımsızlık ruhunu taşıyan Çiğlili vatandaşlar Büyük Bağımsızlık Yürüyüşü gerçekleştirdi. Çiğli Atatürk Stadından başlayan ve coşkulu kalabalıkla gerçekleşen yürüyüş Çiğli Meydanı'nda sona erdi. İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşının bando eşliğinde söylendiği yürüyüşe vatandaşlar da balkonlarından alkışlarla katıldı.

"Sanat, Hayat ve Toplum" söyleşisi

Bağımsızlık yürüyüşünün sona erdiği Çiğli Meydanı'nda ise "Sanat, Hayat ve Toplum" konulu söyleşi gerçekleşti. Söyleşiye CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın, Şair Ataol Behramoğlu ile Gazeteci-Yazar Barış İnce konuşmacı olarak katıldı. Panelde konuşan PM Üyesi Günaydın, kitap okumanın önemine vurgu yaparak "Kitap okumak çok önemli. Önderler mutlaka kitap okumalı. Ancak böyle iyi bir lider olunur. Şiir ve edebiyat mutlaka insanın yaşamında olmalı. Sanatla iç içe olmak önemli. Tüm bu süreçte dayanışma da çok önemli" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı