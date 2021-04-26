Çiğli Belediyespor tesisleri yenileniyor
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Çiğli Belediyespor tesisleri yenileniyor

Çiğli Belediyespor tesisleri yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de Çiğli Belediyesi, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çiğli Belediyespor'un iç saha maçlarını oynadığı Çiğli Atatürk Stadında geniş kapsamlı yenileme çalışması başlattı.

İzmir'de Çiğli Belediyesi, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çiğli Belediyespor'un iç saha maçlarını oynadığı Çiğli Atatürk Stadında geniş kapsamlı yenileme çalışması başlattı.

Çiğli Belediyesi, kentin sportif anlamda lokomotifi olan Çiğli Belediyespor Futbol A Takımının tesislerinde yenileme çalışmaları başlattı. 2021-2022 sezonu öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında; saha zemini, tribünler, yedek kulübeleri, soyunma odaları, hakem odası ve aktivite alanları yenileniyor. Ayrıca tesisin aydınlatma sistemi, duşları ve deforme olmuş tel örgüleri de onarılıyor.

Başkan Gümrükçü: "Sportif başarı tesisleşmeden geçer"

Sportif başarıların kullanışlı ve kaliteli tesisler ile mümkün olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Göreve gelirken Çiğli'yi, İzmir'de sporun merkezi yapacağımızın sözünü vermiştik. 2 yıl içerisinde sportif branş türünü 5'den 14'e, sporcu sayımızı ise 480'den 1742'ye yükselttik. Sportif faaliyetlerimiz ve gelecek planlarımız doğrultusunda 2021 yılında Avrupa Spor Kenti ödülünü kentimize kazandırdık. Bu hizmetlerimizin yanı sıra tesisleşme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Son olarak, Çiğli Belediyespor Futbol A takımımız ve alt yaş futbol gruplarımızın kullandığı Çiğli Atatürk Stadı'nda İzmir Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla geniş kapsamlı yenileme çalışmaları başlattık. Birçok farklı şehirden rakiplerimizi ağırladığımız tesisimizi Çiğlimize yakışır bir yapıya kavuşturacağız. Kentimizde bir spor kültürü oluşturarak, gençlerimizi spora yönlendirmek ve güvenli alanlarda spor yapabilmelerini sağlamak için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Kentimizin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilenen Tunç Başkanımıza sportif anlamda sağladığı desteklerden ötürü ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyespor tesisleri yenileniyor
Çiğli Belediyespor tesisleri yenileniyor
Çiğli Belediyespor tesisleri yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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