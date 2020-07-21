Çiğli Belediyesinin yeni istihdam projesi "İş'te Çiğli"
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Çiğli Belediyesinin yeni istihdam projesi "İş'te Çiğli"

Çiğli Belediyesi tarafından hayata geçirilen "İş'te Çiğli Kariyer ve Girişimcilik Ofisi" projesiyle, artan düzensiz göç hareketliliğinin ve Covid-19 salgınının ekonomiye etkisiyle kronikleşen işsizlik sorununa yerel anlamda önemli bir destek geldi.

Çiğli Belediyesinin yeni istihdam projesi
21.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:35

Çiğli Belediyesi tarafından hayata geçirilen "İş'te Çiğli Kariyer ve Girişimcilik Ofisi" projesiyle, artan düzensiz göç hareketliliğinin ve Covid-19 salgınının ekonomiye etkisiyle kronikleşen işsizlik sorununa yerel anlamda önemli bir destek geldi.

Çiğli Belediyesinin öncülüğünde Türkiye İş Kurumu, özel istihdam büroları ve bölgedeki firmaların katkılarıyla başlatılan proje doğrultusunda, İzmir'in en büyük iş merkezlerinden biri olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin potansiyeline doğru yön vermek ve yeni istihdam alanları sağlamak amaçlanıyor. Bu doğrultuda, iş arayan vatandaşlar ile nitelikli iş gücü arayan işverenler www.istecigli.com sayfasında bir araya getiriliyor. Gelişmiş bilgi işlem teknolojilerinin kullanıldığı bu proje ile güncel iş ilanı havuzu oluşturuluyor. İş arayanlara CV hazırlama, mülakat teknikleri, meslek seçimi ve kariyer planlaması konularında destek veriliyor. Genç, kadın ve engelli vatandaşlara fırsat eşitliği sağlanıyor. Bu hizmetlerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, Halk Eğitim Merkezleri, Üniversiteler, KOSGEB ve İŞKUR destekli mesleki eğitimler ile ilgili bilgi paylaşımı yapılıyor.

Online toplantıya yoğun ilgi

"İş'te Çiğli Kariyer ve Girişimcilik Ofisi" projesinin tanıtımı, salgın şartlarından ötürü online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya çok sayıda firma yetkilisi ile dernek temsilcisi katılım gösterirken, açılış konuşmasını Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü yaptı. Başkan Gümrükçü, konuşmasında projenin detaylarını ve amaçlarını anlatırken, katılımcıların önerileriyle ilgili notlar aldı.

"Kentimizin potansiyeline yön vereceğiz"

Hayata geçirdikleri bu projeyle Çiğli'de istihdam sorununa uzun soluklu bir çözüm getireceklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmeler ekonomik sıkıntıları çok daha fazla hissedilir kılmaya başladı. Bu sıkıntıların başında da işsizlik sorunu geliyor. Çiğli Belediyesi olarak, uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve kentimizin geleceğine yön vereceğini düşündüğümüz İş'te Çiğli Kariyer ve Girişimcilik projesini hayata geçirdik. Bölgedeki firma ve fabrikalarla iş birliği içerisinde yürüttüğümüz bu projeyle, kentimizin istihdam potansiyelini belirleyecek ve bu potansiyeli iş arayan vatandaşlarımızla buluşturacağız. Böylece hem istihdam sorununa çözüm üretecek hem de kentimizin üretim kapasitesini artıracağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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