Çiğli Belediyesinden temassız numune kabini üretimi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çiğli Belediyesinden temassız numune kabini üretimi - Haberler
İzmir Tabip Odası, Fatih, İzmir, Çiğli, Güncel

Çiğli Belediyesinden temassız numune kabini üretimi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüs (Covid-19) şüphesiyle hastanelere giden vatandaşlardan kontrollü bir şekilde örnek alınmasını sağlayacak "temassız numune kabini" üretimini başlattı.

10.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:21
Çiğli Belediyesinden temassız numune kabini üretimi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüs (Covid-19) şüphesiyle hastanelere giden vatandaşlardan kontrollü bir şekilde örnek alınmasını sağlayacak "temassız numune kabini" üretimini başlattı.

Korona virüs şüphesiyle hastanelere yapılan başvuru sayısı her geçen gün hızla artarken, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Korona virüs ile mücadeleye destek sağlamak amacıyla daha önce maske, yüz siperliği, entübe kutusu ve solunum cihazı ventilatörü üretiminin yapıldığı Çiğli'de, sağlık emekçilerinin sağlığını korumak adına tasarlanan biyolojik örnek alma kabinlerinin de üretimine başlandı.

Kabinler hastanelere dağıtılmaya başlandı

Üretilen temassız numune kabini sayesinde, sağlık emekçileri virüsten korunması sağlanacak. Projenin ilk etabında üretilen kabinler, Başkan Gümrükçü tarafından İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Fatih Sürenkök'e teslim edildi. Kabinler Dr. Sürenkök'ün tespit ettiği ihtiyaç duyulan hastanelere dağıtılmaya başlandı.

Gümrükçü: "Sağlık emekçilerimize desteğimiz sürecek"

Temassız numune kabininin, görevli sağlık emekçilerini Covid-19 virüsünden korumak ve hasta güvenliği sağlamak gibi önemli işlevler üstlendiğini belirten Başkan Gümrükçü, "Korona virüs şüphesiyle hastanelere giden kişiler, bu numune kabinine alınacak ve izole edilmiş delikler sayesinde herhangi bir temas gerçekleştirilmeden örnekleri alınacak. Böylece hem sağlık çalışanları hem de hastanede bulunan diğer vatandaşlar virüs bulaşma tehlikesinden korunmuş olacak" dedi.

Dr. Fatih Sürenkök: "Gösterdikleri dayanışma bizlere güç veriyor"

Başkan Utku Gümrükçü'yü makamında ziyaret eden İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Fatih Sürenkök, "İzmir'deki hastanelerde görev yapan, üyemiz olan yaklaşık 8 bin 500 ve üyemiz olmayan 7 bin 500 hekim arkadaşımızın yanı sıra sağlık ordusunun en önemli paydaşları hemşire, anestezi teknisyeni ve diğer personellerden oluşan 30 bin kişiyle korona virüs salgınına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Maske ve yüz siperliklerinden sonra yine Çiğli Belediyesi tarafından sağlık emekçilerimizin daha az enfekte olması adına üretilen temassız numune kabinlerini teslim aldık. İzmir Tabip Odası adına, sürecin başından itibaren çok güçlü bir dayanışma örneği gösteren Utku Başkana, Çiğli Belediyesi emekçilerine ve Çiğli halkına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk dünyasına 'Yeni döneme hazır olun' mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık...
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Ahıra giren vaşak tavukları telef etti
Ahıra giren vaşak tavukları telef etti
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Şeyma Subaşı Haluk Levent Aleyna Tilki Ekrem İmamoğlu
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Çiğli Belediyesinden temassız numune kabini üretimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 14:32:50. #1.14#
title