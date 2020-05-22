Çiğli Belediyesinden ozon kabini Halk sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınına karşı her türlü tedbirin kısa sürede uygulandığı Çiğli'de, normalleşme sürecine yönelik önlemler de vakit kaybetmeden alınmaya başlandı.

Halk sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınına karşı her türlü tedbirin kısa sürede uygulandığı Çiğli'de, normalleşme sürecine yönelik önlemler de vakit kaybetmeden alınmaya başlandı. Bunlardan biri de vergi ödemesini yapmak üzere belediyeye gelen vatandaşlar için Mali Hizmetler Müdürlüğü girişine yerleştirilen ozon kabini oldu.

Covid-19 pandemisine karşı ilk günden itibaren mücadelenin başarıyla yürütüldüğü Çiğli'de, normalleşme sürecinde salgını kontrol altında tutmak adına önemli bir uygulama daha hayata geçirildi. Vergi ödeme işlemlerini gerçekleştirmek üzere belediyeye gelen vatandaşlar ile belediye emekçilerinin sağlığını korumak amacıyla belediye hizmet binasında yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü girişine dezenfeksiyon sağlayan ozon kabini yerleştirildi. Çiğli Belediyesi tarafından başlatılan bu uygulama ile vatandaşların toplu olarak bir arada bulunma ihtimali olan yerlerde hastalığın yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Başkan Gümrükçü: "Tedbirlere uyarak normalleşeceğiz"

Normalleşme sürecinde de alınan tedbirlere uymanın hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak, halkımızın sağlığını korumak amacıyla sürecin başından itibaren toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik tedbirler aldık ve almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda son olarak Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü girişine ozon kabini yerleştirildik. Bu uygulama ile gerek halkımız gerekse personelimizin sterilizasyonunu sağlayacağız. Unutmamalıyız ki alınan her tedbir, sağlıklı yarınlara daha çabuk kavuşmamız için atılmış bir adımdır" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA