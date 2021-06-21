Çiğli Belediyesinden küresel iklim değişikliği mücadelesine destek
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Çiğli Belediyesinden küresel iklim değişikliği mücadelesine destek

Çiğli Belediyesinden küresel iklim değişikliği mücadelesine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çiğli Belediyesi, küresel iklim değişikliğini önlemek adına oluşturulan İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine (Covenant of Mayors For Climate Energy) imza attı.

Çiğli Belediyesi, küresel iklim değişikliğini önlemek adına oluşturulan İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine (Covenant of Mayors For Climate Energy) imza attı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yerel ve bölgesel yönetimlerin enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmayı amaçlayan "İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine" imza atarak küresel iklim değişikliğini önleme çalışmalarına destek verdi.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu sözleşmeye taraf olan belediyeler, 2030 yılına kadar yetki bölgelerinde sera gazı emisyonlarını yüzde 40 azaltmayı ve iklim değişikliğine karşı önlemler almayı taahhüt ederek, enerji verimliliğinin sağlanmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasını teşvik ediyor. 2021 yılı itibariyle dünyada 53 ülkeden 10 bin 608 belediye, Türkiye'den ise 30 belediye sözleşmeye imza atmış bulunuyor.

Başkan Gümrükçü: "Dirençli bir Çiğli oluşturacağız"

Yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadelede inisiyatif alması ve bu konuda politika, strateji ve çeşitli uygulamalar geliştirmesi gerektiğini ifade eden Başkan Gümrükçü, "İklim değişikliği ile ilgili çalışmalarda öncü olmaya devam edeceğiz. Başkanlar Sözleşmesi kapsamında 'Yenilenebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' hazırlayacağız. Sera gazı emisyonlarını azaltarak enerji verimliliğini ön planda tutacağız. Yenilenebilir enerji oranını artıracağız. Tüm bu çalışmalar ile birlikte iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayarak Çiğli'yi daha dirençli bir kent haline getireceğiz" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesinden küresel iklim değişikliği mücadelesine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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