Çiğli Belediyesinden kadın mücadelesine destek

25.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:28

Çiğli Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadınlara karşı işlenen suçlara dikkat çekmek amacıyla vatandaşlarla bir araya geldi.



Çiğli ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlik, ilk olarak sivil toplum kuruluşları adına Çiğli Kadın Emeğini Değerlendirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Kızbes Aydın'ın konuşmasıyla başladı. Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Aydın, kadınlara yönelik talepleri dile getirdi. Öte yandan, etkinlik boyunca kadınlar, uğradıkları mağduriyetlerle ilgili sık sık sloganlar attı. Ayrıca yakın zamanda uğradıkları şiddet sonucu hayatını kaybeden Emine Bulut ve Özgecan Aslan gibi hayatını kaybeden kadınlar anıldı.



Kadınların cesareti ve fikirleriyle toplumlara öncülük etmesi gerektiğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Kadınlarımızın gerek aile, gerekse toplumsal hayatta maruz kaldıkları sıkıntıları dile getirmek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde bir araya geldik. Çiğli Belediyesi olarak önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere verdiği görev doğrultusunda, kadınların toplumsal yaşantısındaki yerini genişletmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda, göreve geldiğimiz günden itibaren belediye bünyesinde bulunan kadın müdür sayımızı ve kadın belediye başkan yardımcılarımızın sayısını arttırdık. Bunlarla da yetinmedik Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü kurduk. Ailede, apartman yönetiminde, mahallede, belediyede, istihdamda ve toplumsal hayatta eşitlik sağlanıncaya kadar kadınlarımızla beraber mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.



Etkinlik, hatıra fotoğrafıyla son buldu. Öte yandan etkinliğe ayrıca; meclis üyeleri, bürokratlar, kadın kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA