Çiğli Belediyesinden hayvan dostu proje: Yoğun Bakım Ünitesi
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Çiğli Belediyesinden hayvan dostu proje: Yoğun Bakım Ünitesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çiğli Belediyesinden hayvan dostu proje: Yoğun Bakım Ünitesi

Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları için kendi öz kaynakları ile yüzde 100 yerli yoğun bakım ünitesi geliştirdi.

Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları için kendi öz kaynakları ile yüzde 100 yerli yoğun bakım ünitesi geliştirdi.

Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları için örnek bir çalışma yaptı. Çalışma kapsamında müdürlük, kendi öz kaynakları ile yoğum bakım ünitesi geliştirdi. Tasarımı ve üretim aşaması Çiğli Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen Yoğun Bakım Ünitesi, yüzde 100 yerli malzemeler kullanılarak üretildi. Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan "Yaşam Kapsülü Projesi" ile üretilen ünite, çeşitli nedenlerle sağlık durumu bozulan ve yaşam desteğine ihtiyaç duyan sokak sakinlerinin sağlığının kontrollü olarak normalleşmesini sağlayacak. Öte yandan Yoğun Bakım Ünitesi, bir aylık kısa bir sürede tamamlanarak Veteriner İşleri Müdürlüğünde sokak sakinlerine hizmet vermeye başladı.

Başkan Gümrükçü: "Can dostlarımızın güvencesiyiz"

Çiğli'de yaşayan tüm canlıların yaşam hakkını korumak adına çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "İlçemizde yaşayan sokak sakinlerimizin eşit yaşam hakkına sahip olması için göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ilk olarak, bir sokak sakini ile Hayvan Hakları Sözleşmesi imzaladık. Hayvan Hakları Meclisini kurduk. Özellikle pandemi döneminde beslenme ve barınma sıkıntısı yaşayan sokak sakinlerimizin mama, su ve yuva ihtiyaçlarını karşıladık. Bu çalışmalarımızın yanı sıra sokak sakinlerimizin klinik tedavi işlemlerini karşılamak amacıyla da hizmet ve projeler üretiyoruz. Kısırlaştırma ve aşılama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son olarak, kaza geçirmiş hayvanlarımıza tam donanımlı tedavi hizmeti sunmak için kendi öz kaynaklarımızla piyasa değeri 50 bin TL olan Yoğun Bakım Ünitesini %100 yerli malzemeler kullanarak onda biri maliyetle ürettik. Bu hizmetimizle hayvanlarımızın tedavi ihtiyaçlarını daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiz" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesinden hayvan dostu proje: Yoğun Bakım Ünitesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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