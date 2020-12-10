Çiğli Belediyesinden girişimci kadınlara online eğitim desteği
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Çiğli Belediyesinden girişimci kadınlara online eğitim desteği

10.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:25
Çiğli Belediyesinden girişimci kadınlara online eğitim desteği

Çiğli Belediyesi tarafından, Habitat Derneğinin katkılarıyla başlatılan "Hedefi Olan Kadınlara İnternetle Hayat Kolay" ve "Kız Kardeşim" projeleri kapsamında girişimci kadınlara online eğitim veriliyor.

Çiğli Belediyesi tarafından, Habitat Derneğinin katkılarıyla başlatılan "Hedefi Olan Kadınlara İnternetle Hayat Kolay" ve "Kız Kardeşim" projeleri kapsamında girişimci kadınlara online eğitim veriliyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, zoom üzerinden bağlandığı eğitimde katılımcılarla kısa bir görüşme yaptı.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilk olarak "Hedefi Olan Kadınlara İnternetle Hayat Kolay" projesinin eğitimlerine başlandı. Proje doğrultusunda girişimci kadınların internet mecrasından yararlanabilmeleri amacıyla Dijital Pazarlama eğitimi veriliyor. Covid-19 salgını nedeniyle internet üzerinden verilen eğitimlerin ikinci etabında, kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesinin ve ekonomik kalkınmada etkin rol almalarının amaçlandığı "Kız Kardeşim" projesine başlanacak. Katılımcılara, mobil fotoğrafçılık ve finansal bilinç eğitimleri verilecek. Eğitimini tamamlayan katılımcılar, ileriki dönemlerde başlatılacak hibe projelerinde kullanabilecekleri katılım belgesini almaya hak kazanacak.

Toplumsal ve ekonomik kalkınmanın ancak kadınların etkin rol aldığı bir sistem ile mümkün olduğunun altını çizen Başkan Utku Gümrükçü, "Kadınların toplum ve iş hayatında aktif olması için Çiğli Belediyesi olarak bu zamana kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Son olarak Habitat Derneği ile yaptığımız iş birliği doğrultusunda girişimci kadınlara, ekonomide dijital mecranın önemi ve Mobil Fotoğrafçılık konulu eğitimler veriyoruz. Kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer alması ve ekonomimizi kalkındıracak projelere imza atması adına gerekli imkanları sağlamaya ve destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesinden girişimci kadınlara online eğitim desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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