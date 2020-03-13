Çiğli Belediyesinden fiyat denetimi Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü salgınına yönelik alınan tedbirler doğrultusunda ilçe genelinde fiyat denetimi yaptı.

Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü salgınına yönelik alınan tedbirler doğrultusunda ilçe genelinde fiyat denetimi yaptı.



Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündem olan korona virüsü salgınına karşı aldığı tedbirleri anında uygulayan Çiğli Belediyesi son olarak zabıta ekipleri aracılığıyla esnaf ve marketlerde fiyat kontrolü yaptı. Günün erken saatlerinde denetime başlayan zabıta ekipleri özellikle marketlerde ürünlerin fiyatlarını denetledi. Yapılan incelemeler doğrultusunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Devam edecek denetimlerde firmaların fahiş fiyat artışı yaptığının belirlenmesi durumunda ise hazırlanacak formlar Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne iletilecek.



"Denetimlerimiz devam edecek"



Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüsüne karşı belediye olarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarının ardından fahiş fiyat konusunda da hassas davranarak ilçede bulunan marketlerde fiyat denetimi yaptıklarını söyledi. Başkan Gümrükçü, "Tüm dünyada olağanüstü uygulamaların hayata geçirildiği bu süreçte Çiğli Belediyesi olarak biz de hemşehrilerimizin sağlığını korumak adına üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Bu süreçte gıda ve hijyen anlamında ihtiyaç duyulan ürünler oluyor. Vatandaşlarımızın hassasiyetlerinden faydalanmak isteyen fırsatçılara göz açtırmamak adına denetimlerimizi sürdüreceğiz. Yaptığımız kontrollerde fiyat artışı tespit edilmedi. Ancak denetimlerde fiyat artışı yaptığı tespit edilmesi durumunda, bu firmalarla ilgili işlem yapılması için İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne bilgi verilecek" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA