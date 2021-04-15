Çiğli Belediyesinden esnafa Ramazan desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiğli Belediyesinden esnafa Ramazan desteği

Çiğli Belediyesinden esnafa Ramazan desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de Çiğli Belediyesi, Ramazan ayına yönelik alınan tedbirler kapsamında yalnızca paket servis şeklinde hizmet verecek olan lokanta ve restoranlardan satın alacağı iftar yemeklerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

İzmir'de Çiğli Belediyesi, Ramazan ayına yönelik alınan tedbirler kapsamında yalnızca paket servis şeklinde hizmet verecek olan lokanta ve restoranlardan satın alacağı iftar yemeklerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Çiğli Belediyesi, Ramazan ayında ilçe esnafına ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yeni bir dayanışma uygulaması başlatıyor. Bu kapsamda belediye, Ramazan ayı boyunca paket servis şeklinde hizmet vereceği açıklanan restoran ve lokantalardan iftarlık yemek satın alarak, günlük olarak ailelerin evlerine bırakacak. Ramazan ayı boyunca sürecek bu uygulama ile her gün 400 haneye iftar yemeği dağıtılacak.

Başkan Gümrükçü: "Kimseyi yalnız hissettirmeyeceğiz"

Paylaşmanın ve yardımlaşmanın simgesi olan Ramazan ayında, ilçe esnafına ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik güzel bir dayanışma çalışması başlattıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Pandemi dönemi, ekonomik olarak en çok esnaflarımızı etkiledi. Çiğli Belediyesi olarak, bu süreçte toplumumuzun sağlığını korumak adına gayret ederken başlattığımız dayanışma çalışmalarıyla esnaflarımızın yanında olmaya özen gösterdik. Vaka sayılarının artması ile İçişleri Bakanlığının Ramazan ayına yönelik aldığı tedbirler sonrasında yalnızca paket servis şeklinde hizmet verecek olan esnaflarımıza can suyu olması adına yeni bir dayanışma çalışması başlattık. İhtiyaç sahibi ailelere ikram etmeyi düşündüğümüz iftar öğünlerini ilçemizdeki restoran ve lokantalardan alacağız. Böylece hem ihtiyaç sahibi ailelerimizin mutfak bütçesine katkı sağlamış hem de ilçe esnafımıza destek olmuş olacağız" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesinden esnafa Ramazan desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Bülent Uygun Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çiğli Belediyesinden esnafa Ramazan desteği
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:17:01. #1.14#

title