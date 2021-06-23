Çiğli Belediyesinden çocuklara satranç takımı hediyesi
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Çiğli Belediyesinden çocuklara satranç takımı hediyesi

Çiğli Belediyesinden çocuklara satranç takımı hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çiğli Belediyesi, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemini tamamlayan çocuklara yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla satranç takımı hediye etmeye başladı.

Çiğli Belediyesi, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemini tamamlayan çocuklara yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla satranç takımı hediye etmeye başladı.

Çiğli Belediyesi, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemini tamamlayan ilköğretim öğrencilerinin karne hediyesini unutmadı. Çiğli Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, karneleriyle birlikte Atatürk Kapalı Spor Salonu'na gelecek ilköğretim öğrencilerine satranç takımı hediye edileceğini bildirdi. Atatürk Kapalı Spor Salonu'na gelerek hediyelerini almaya başlayan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Başkan Gümrükçü: "Kitap okuyup, satranç oynasınlar"

Öğrencilerin uzun ve sıkıntılı bir eğitim-öğretim yılını geride bıraktıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çocuklarımız iki yıldır oldukça zorlu şartlarda eğitimlerini sürdürmeye gayret ediyorlar. Çiğli Belediyesi olarak, motivasyonlarını yüksek tutmak ve derslerine destek olmak için çeşitli etkinlikler düzenledik. Eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte, yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmeleri adına satranç takımı hediye etme kararı aldık. Çocuklarımızın gelişimi için gerekli her türlü hizmeti sağlamaya devam edeceğiz. Şimdiden tüm öğrencilerimize güzel bir yaz tatili diliyorum. Kitap okumayı ve bol bol satranç oynamayı ihmal etmesinler" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesinden çocuklara satranç takımı hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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