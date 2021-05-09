Çiğli Belediyesinden Anneler Günü sürprizi
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Çiğli Belediyesinden Anneler Günü sürprizi

Çiğli Belediyesinden Anneler Günü sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çiğli Belediyesi, tam kapanma nedeniyle Anneler Gününü bu yıl çocuklarından ayrı geçirecek annelere yıllar sonra da hatırlayabilecekleri sürprizlerle dolu bir gün yaşattı.

Çiğli Belediyesi, tam kapanma nedeniyle Anneler Gününü bu yıl çocuklarından ayrı geçirecek annelere yıllar sonra da hatırlayabilecekleri sürprizlerle dolu bir gün yaşattı.

Çiğli Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Mayıs 2021 tarihine kadar süreceği açıklanan tam kapanma dönemine denk gelen Anneler Günü'nde, annelere moral vermek amacıyla çeşitli sürprizlere imza attı.

Belediyeden yapılan çağrı üzerine, kısıtlamalardan ötürü annelerini ziyaret edemeyen 7'den 70'e her yaştan vatandaşın gönderdiği fotoğraflar, Çiğli Belediyesi ve Başkan Utku Gümrükçü'nün sosyal medya hesaplarında "Yanınızda olamasak da kalbimizdesiniz" mesajıyla paylaşıldı.

Çiğli Belediyesi ayrıca, ilçe sınırları içerisindeki çiçekçilerden satın aldığı çiçekleri Anneler Günü'nü evlerinde geçiren annelere hediye etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, annelere saksıda veya bahçede dikebilecekleri fide de dağıtıldı.

Başkan Gümrükçü: "Daha sağlıklı günlerde kutlamak dileğiyle"

İki yıldır Anneler Günü'nü pandemi şartlarının gölgesinde kutladıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Son iki yıldır her ne kadar Covid-19 salgınının toplumumuz üzerindeki etkileriyle mücadele etsek de hayattaki en değerli varlıklarımız olan kıymetli annelerimizin Anneler Günü'nü kutlamayı da ihmal etmiyoruz. Tam kapanma sürecine denk geldiği için annelerimizin, çocukları ve torunlarıyla çekildikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden yayınlayarak bu Anneler Günü'nü mevcut imkanlar doğrultusunda unutulmaz kılmak istedik. Esnafımızın yaşadığı sıkıntıları da göz önünde bulundurarak ilçemizde hizmet veren çiçekçilerden aldığımız çiçekleri annelerimize hediye ettik. Ayrıca izole olarak geçirdikleri süreçte gerek bahçelerinde gerekse saksılarında dikebilecekleri fide de hediye ettik. Anneler Günü'nü daha sağlıklı ve huzurlu günlerde kutlamak dileğiyle, annelerin ve kalbi anne şefkatiyle dolu tüm kadınların bu güzel günü kutlu olsun" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesinden Anneler Günü sürprizi
Çiğli Belediyesinden Anneler Günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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