Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

13.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:08

Çiğli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, eylül ayında başlattığı ve ara vermeden sürdürdüğü çalışmalarda 10 bin ağacı budadı.



Çiğli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde 6 aydır gerçekleştirilen budama çalışmalarında rekor kırıldı, çalışmalarda 10 bin ağaç budandı. Kış mevsimi itibariyle yol kenarlarında, refüjlerde, okul hastane ve kamu kurumlarının yakınlarında, park ve bahçelerde kuruyan ve vatandaşların talep ettiği bölgelerde tehlike arz eden ağaçların budama ve bakımları titizlikle yapılıyor. Ağaç budama çalışmalarında; ağaçların yere sarkan dallarının temizlenmesi, ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek, sağlıklı kalmalarını sağlamak ve rüzgar nedeni ile ağaç dallarının kırılıp herhangi bir zarar vermemesi için budama çalışmaları hız kesmeden budama ekipleri tarafından sürdürülüyor.



Hedef 15 bin ağaç



Ağacın ömrünün uzatılması, estetik görüntüsünün ve hastalıklara karşı direncinin arttırılması amacıyla yapılan budama çalışmaları kapsamında Çiğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde yaklaşık 10 bin ağaçta budama yaptı. Mart ayının sonu itibariyle 15 bin ağacın budanması hedefleniyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesinin tüm birimlerinde var olan çalışma temposunun arttığına dikkat çekerek, "Tüm şantiye ekiplerimiz hızlı bir tempoda hizmet üretiyor. Budama, park bakım ve onarım ile temizlik ekiplerimiz sıkı bir çalışma içinde ve hep birlikte daha yaşanabilir bir Çiğli için çalışıyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA