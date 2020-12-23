Çiğli Belediyesinden 1 yılda 40 bin ton su tasarrufu
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Çiğli Belediyesinden 1 yılda 40 bin ton su tasarrufu

23.12.2020 14:14 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:19
Çiğli Belediyesinden 1 yılda 40 bin ton su tasarrufu

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile uyum çalışmaları çerçevesinde kurum içerisinde köklü değişiklikler yapan Çiğli Belediyesi, baraj doluluk oranlarının oldukça düşük olduğu 2020 yılını 40 bin 330 ton su tasarrufuyla tamamladı.

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile uyum çalışmaları çerçevesinde kurum içerisinde köklü değişiklikler yapan Çiğli Belediyesi, baraj doluluk oranlarının oldukça düşük olduğu 2020 yılını 40 bin 330 ton su tasarrufuyla tamamladı.

İklim değişikliği nedeniyle tüm dünyanın karşı karşıya olduğu kuraklık sorununa Çiğli Belediyesinden yerel anlamda önemli tasarruf desteği geldi. Göreve gelir gelmez Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Ağına katılarak birçok projeyi hayata geçiren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kurum içinde de önemli adımlar attı. Belediye hizmet binalarında kullanılmak üzere alınan 68 adet susuz pisuvar, 83 adet sensörlü musluk ve 134 adet klozet ile gerçekleştiren tasarruf eylemleri ile 2020 yılında toplam 40 bin 330 ton su tasarrufunda bulunuldu.

Yeryüzündeki tüm canlıların yaşamlarını devam ettirebilmesi için suya muhtaç olduğunu ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Ülkemizde ve dünyada bilim insanlarının son yıllarda en çok üzerine kafa yorduğu konu sürdürülebilirlik. Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda insanlık olarak kuraklık sorunuyla karşı karşıyayız. Yerel anlamda baktığımızda ise barajlarımızın doluluk oranlarındaki düşüş kaygı verici boyutlara ulaşmış durumda. Çiğli Belediyesi olarak, sürdürülebilirlik çalışmalarımız çerçevesinde kurumumuz içerisinde belli başlı tasarruf adımları attık. Bu adımlar sonucunda 2020 yılını 40 bin 330 ton tasarruf ettik. Umarım bu çalışmalarımız diğer kuruluşlara da örnek olur ve ihtiyaç duyduğumuz tasarruf oranlarını çok daha yukarılara çekeriz" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesinden 1 yılda 40 bin ton su tasarrufu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 14:26:28. #1.15#
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