Çiğli Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacak
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Çiğli Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacak

Çiğli Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çiğli Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin 1. taksit ödemeleri için veznelerini hafta sonu 10: 00 ile 15: 00 saatleri arasında açık tutacak.

Çiğli Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin 1. taksit ödemeleri için veznelerini hafta sonu 10: 00 ile 15: 00 saatleri arasında açık tutacak. Vergi ödemesi yapacak vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Çiğli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, son ödeme tarihi 31 Mayıs Pazartesi günü olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin 1. taksit ödemelerini henüz yapmamış vatandaşların mağduriyet yaşamaması için, 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde görev başında olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceği hafta sonunda vergi ödemesi yapmak isteyen vatandaşlar, önceki dönem vergi ödeme belgelerini denetim yapacak kolluk kuvvetlerine göstererek Çiğli Belediyesi binasına gelebilecek. Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin 2021 yılı 1. taksitinin yeni açıklanan yapılandırma affı kapsamında olmadığını belirtti. Vergi mükellefi vatandaşlar, ödemelerini belediyeye gelmeden https://e-belediye.cigli.bel.tr adresinden de yapabilecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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