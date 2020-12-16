Çiğli Belediyesinde "E-Randevu" dönemi başlıyor

Kurumsal değişim ve dönüşüm çalışmalarına hız verilen Çiğli Belediyesinde, pandemi sürecinin de etkisiyle E-Randevu sistemine geçiliyor. Vatandaşlar, yeni sistem ile müdürlüklerden randevu alarak işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Çiğli Belediyesi, "E-Randevu" dönemini başlatıyor. İlk etapta; Veteriner İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim ve Kontrol Müdürlüğünün dahil olacağı sistemle; iş yeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu, resmi tatil günlerinde çalışma ruhsatı başvurusu, yapı ruhsat başvurusu, yapı kullanma yerinde tetkik başvurusu, yapı ruhsat proje görüşmesi ve hayvan kısırlaştırma hizmetleri için randevu oluşturulabilecek. Hayata geçirilen bu uygulama ile vatandaşların ve belediye personellerinin, Covid-19 salgınından korunması, işlemlerin daha hızlı ve güvenli sonuçlandırılması amaçlanıyor.

"Dijital dönüşümümüz sürüyor"

Vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına dijitalleşme çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "İnternetin hayatımızdaki yerini ve sağladığı kolaylaştırıcı özellikleri göz önünde bulundurarak, belediye hizmetlerimizi dijital mecraya taşıyoruz. Bu kapsamda son olarak E-Randevu uygulamamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sirkülasyonun yoğun olduğu üç müdürlüğümüzde hem vatandaşlarımızın ve personellerimizin sağlığını korumayı hem de işlemleri daha hızlı sonuçlandırmayı amaçlıyoruz. İlerleyen süreçte diğer müdürlüklerimizi de sisteme dahil edeceğiz. Hemşehrilerimize, her yönüyle yaşanabilir bir kent sunmak adına çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı